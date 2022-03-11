في 5 دقائق.. اعملي كريب الخلاط السريع بنفس طريقة الجاهز حضري أكبر كمية بسرعه الصاروخ

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في 5 دقائق.. اعملي كريب الخلاط السريع بنفس طريقة الجاهز ، الكريب أصبح من أكثر الأكلات استهلاكًا وطلبًا من قبّل الأطفال، ولكن لأننا نعيش في فترة صعبة مليئة بالفيروسات والأوبئة، فعملية طهي الأطعمة وعمل الوصفات الجاهزة في المنزل هي الطريقة الآمنة، ولكن أحيانًا لا تستطيع الأمهات تحضير وصفات الأطعمة الجاهزة بنفس طعم الجاهزة ولكن يمكنك قراءة مقالنا بإمعان حيث أننا سنوضح لكم الطريقة الصحيحة لعمل وصفة عجينة الكريب الجاهزة وبطعم أحلى. كريب الخلاط السريع بنفس طريقة الجاهز مكونات الطريقة:- كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

كوبان كبيران من الحليب الطازج.

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.

نصف ملعقة من الفانيلا.

حبتان من البيض كبيرة الحجم.

ملعقة سكر كبيرة الحجم. طريقة التحضير: – اخفقي البيض مع الحليب بداخل الخلاط الكهربائي أو المضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات ويذوب البيض في الحليب تمامًا.

أضيفي الفانيلا والسكر الأبيض بداخل مزيج الحليب والبيض وقلبيهم جيدًا ثم قومي بصبهم في وعاء عميق من الخلاط بعد الخفق وقلبيهم مرة أخرى.

صبي الدقيق بالتدريج على المزيج في الوعاء حتى يذوب الدقيق بداخل المزيج ثم قومي بوضعه بداخل الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك المزيج.

قومي بإحضار طاسة قلي وقومي بدهنها بالزبدة ثم قومي بصب العجينة بالتدريج من الوعاء حتى تصبح دائرة كبيرة رقيقة السمك.

قلبي العجينة في طاسة القلي على وجهيها الاثنين حتى تحمر وتصبح ذهبية اللون وكرري هذه الخطوة مع كمية العجين المتبقية. كيفية تحضير كريب النوتيلا المنزلي مقادير الكريب: – عجينة الكريب بالطريقة السابقة.

كوب كبير من النوتيلا.

فراولة مقطعة إلى شرائح.

موز مقطع إلى قطع صغيرة. طريقة التحضير: – قومي بدهن العجينة بشيكولاتة النوتيلا ثم قومي بتزيينها بالموز وشرائح الفراولة وقومي بطيها بالطريقة التي تحبينها سواء ساندويتش بالطول أو مثلث الشكل.

يمكنك تزيين الكريب بالشيكولاتة من الخارج وبالسكر المطحون ثم قومي بتناوله. طريقة عمل كريب بالبطاطس المكونات: – عجينة كريب جاهزة.

بطاطس صوابع.

جبن شيدر أو موتزاريلا.

طماطم.

فلفل خضار.

كاتشب.

مايونيز. خطوات التحضير: – قومي بتحمير البطاطس في طاسة القلي وأضيفي إليها كمية من الملح.

شوّحي الطماطم والفلفل وقومي بحشوهم مع البطاطس في عجينة الكريب. عمر شويل - جدة في 5 دقائق.. اعملي كريب الخلاط السريع بنفس طريقة الجاهز حضري أكبر كمية بسرعه الصاروخ - ثقفني

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