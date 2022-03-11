اسنانك لؤلؤ في دقيقتين .. خلطة طبيعية لتنظيف وتبييض الاسنان في دقائق بدون مواد ضارة

أسنانك لؤلؤ في دقيقتين.. خلطة طبيعية لتنظيف وتبييض الأسنان في دقائق الابتسامة هي عنوان جمال المرأة والرجل فيبحث الكثير منا على طريقة الحصول على أسنان نظيفة وخالية من الجير الذي يؤثر على جمال الابتسامة، حيث أن الأسنان تتعرض إلى تراكم الأوساخ والبقع والاصفرار والجير عليها نتيجة تناول الأطعمة المختلفة التي تترك أثر على الأسنان، وبالتحديد في حالة إن كانت هذه الأطعمة تحتوي على نسبة من التصبغات التي تؤثر على الأسنان، ولهذا فقد نتعرف معا على طرق تنظيف الأسنان من البقع والجير الموجود عليها بطريقة سريعة وفعالة.

خلطة طبيعية لتنظيف وتبييض الأسنان في دقائق

وصفات تنظيف الأسنان كثيرة للغاية وتتكون من مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل ومنها تنظيف الأسنان بقشر الموز وبيكربونات الصوديوم وغيرها من المكونات المختلفة، ومنها التالي

يمكنك التخلص من الجير المتواجد على الأسنان بطريقة سريعة وفعالة باستخدام الليمون الفعال في القضاء على البقع.

وهذا من خلال تحضير اثنين من الليمون ويتم عصرها ومن ثم يتم بشر القشر الخاص بها.

وبعدها يتم وضعهم على فرشاة ويتم فرك الأسنان بها في جميع الاتجاهات.

ويتم غسلها بعد ذلك بالماء البارد حتى يتم الحصول على أسنان نظيفة.

ويجب الاستمرار على هذه الوصفة السحرية لمدة أسبوع للحصول على نتيجة مرضية وأسنان خالية من الاصفرار

وصفة النشا لإزالة الجير ولمعان الأسنان

تنظيف الأسنان للحصول على أسنان لامعة ونظيفة من الأمور الضرورية، فلا بد من أن يحافظ كلا منا على أسنانه من خلال غسلها بشكل مستمر والقضاء على بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان وهذا من خلال استخدام وصفة النشا الفعالة التي تساعد في الحصول على النتيجة المرضية، وتتكون من التالي: