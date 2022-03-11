خطر يهدد حياتك.. اكتشف الآن الخطأ الفادح أثناء تحضير الشاي الذي ييتغافل عنه الكثيرون

خطأ فادح أثناء تحضير الشاي، الشاي من المشروبات الأكثر شعبية في العالم ويتم تحضيره في معظم البيوت العربية، ولكن توجد بعض الأخطاء التي يقع بها الكثير أثناء عمل الشاي ولا يعلمها الكثير، ويجب تجبن تلك الأخطاء واختيار نوعية الشاي الجيدة، لأن معظم الأصناف في الأسواق تحتوي على بقايا المبيدات الحشرية، ويجب الانتباه لذلك جيداً كما نوضح لكم من خلال هذا المقال بعض الأخطاء التي يجب تجنبها عند إعداد الشاي.

خطأ فادح أثناء تحضير الشاي

يتمثل الخطأ الفادح في طريقة تحضير الشاي هو إضافة أوراق الشاي الجافة إلى الماء المغلي، مما يؤدي إلى احتراقها فتفقد طعمها الحقيقي، فيجب تجنب هذا الخطأ واحتيار نوع جيد من الأنواع التي توجد بالسوق، لأن معظم الأنواع المصنعة في السوق تحتوي على مبيدات حشرية، كما يجب الامتناع عن تناول الشاي المغلف بالبلاستيك، لأن عند صب الماء المغلي على درجة حرارة 95 درجة، يسبب في انتقال جزيئات النايلون لكوب الشاي، وأيضاً يجب عدم تناول الشاي مساءً لأنه يؤثر سلباً على النوم، ويستحسن تناول الخلاصات العشبية التي تحتوي على مادة التيين.

بعض الأخطاء الشائعة عند تحضير الشاي