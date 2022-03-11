نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطر يهدد حياتك.. اكتشف الآن الخطأ الفادح أثناء تحضير الشاي الذي ييتغافل عنه الكثيرون في المقال التالي
خطأ فادح أثناء تحضير الشاي، الشاي من المشروبات الأكثر شعبية في العالم ويتم تحضيره في معظم البيوت العربية، ولكن توجد بعض الأخطاء التي يقع بها الكثير أثناء عمل الشاي ولا يعلمها الكثير، ويجب تجبن تلك الأخطاء واختيار نوعية الشاي الجيدة، لأن معظم الأصناف في الأسواق تحتوي على بقايا المبيدات الحشرية، ويجب الانتباه لذلك جيداً كما نوضح لكم من خلال هذا المقال بعض الأخطاء التي يجب تجنبها عند إعداد الشاي.
خطأ فادح أثناء تحضير الشاي
يتمثل الخطأ الفادح في طريقة تحضير الشاي هو إضافة أوراق الشاي الجافة إلى الماء المغلي، مما يؤدي إلى احتراقها فتفقد طعمها الحقيقي، فيجب تجنب هذا الخطأ واحتيار نوع جيد من الأنواع التي توجد بالسوق، لأن معظم الأنواع المصنعة في السوق تحتوي على مبيدات حشرية، كما يجب الامتناع عن تناول الشاي المغلف بالبلاستيك، لأن عند صب الماء المغلي على درجة حرارة 95 درجة، يسبب في انتقال جزيئات النايلون لكوب الشاي، وأيضاً يجب عدم تناول الشاي مساءً لأنه يؤثر سلباً على النوم، ويستحسن تناول الخلاصات العشبية التي تحتوي على مادة التيين.
بعض الأخطاء الشائعة عند تحضير الشاي
- لقد بين تقرير الدورية الطبية أن امرأة في ال47 من عمرها تعرضت لمشاكل صحية كبيرة.
- منها تساقط أسنانها وهشاشة عظامها بسبب تناول الشاء بطريقة خاطئة.
- وذلك بسبب تراكم مادة الفليور فيها.
- كما ننصح بضرورة عدم وضع أكياس الشاي في الماء المغلي لمدة طويلة.
- وعدم شرب زيادة عن أربعة أكواب يومياً.
- بينما أشارت بعض الدراسات التي أجريت في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
- عن خطأ شرب الشاي بعد تناول الطعام بشكل مباشر.
- مما قد يسبب فقر الدم مع مرور وقت طويل على هذه العادة.
- وكذلك أشارت نحو عدم فعل ذلك قبل النوم أيضاً.
- لأنه يسبب في تسارع النبض والتدفق الدموي وينشط الجهاز العصبي مما يؤدي لعدم القدرة على النوم.
- كما يجب عدم الشاي في الماء قبل الوصول للغليان بفترة كبيرة.
- وعدم ترك الشاي ساخن أكثر من اللازم.
- وعدم التأخر في سربه بعد تحضيره.
- وكذلك عدم وضع كمية كبيرة من الشاي في الماء فيصبح نسبته غير متوازنة.
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