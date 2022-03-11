كيك شوكولاته بسيطة بدون بيض كيكة الماء الساخن بأقل التكاليف عالية مش مكتومة

يعتبر كيك الشوكلاته من المخبوزات الأساسية التي يمكنك إعدادها في كل منزل حيث إنها تعتبر أحد أكثر الوصفات انتشاراً عند العرب خصوصا في الأعياد والتجمعات العائلية، فهي أفضل وصفات حلويات التي تعد في تلك المناسبات فهي تحضر بسرعة وسهله وبأبسط مكونات متواجدة في كل البيوت، حيث إنها تعتمد في طريقة تحضيرها على كل من دقيق الحلويات والبيض والسكر والزبدة.

كما يمكننا إضافة بودرة الكاكاو إذا رغبتك في أن تعدي كيكة بنكهة الشوكلاتة، ويمكننا تقدم الكيك مع الشاي الساخن في الصباح كإفطار خفيف أو بعد الغداء كتحلية بسيطة، كما أن الكيك يعتبر من الحلويات التي يمكن تحضيرها إذا جاء ضيف مفاجئ دون الإعداد لاشئ مسبق، فتابعوا معنا أسهل طريقة لعمل كيك شوكولاته البسيطة بمكونات بسيطة بأقل الإمكانيات.

كيك شوكولاته بسيطة بطعم لذيذ بدون بيض

كوب ونصف من دقيق الحلويات الابيض. ربع كوب من الكاكاو البودرة الخام. كوب واحد من السكر الأبيض. نصف معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. ثلث كوب من الزيت. معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. معلقة واحدة صغيرة من الخل الأبيض. نصف معلقة صغيرة من الفانيليا. كوب من الماء الساخن.

مكونات صوص الشوكلاتة

نصف كوب من السكر. نصف كوب من الحليب. نصف كوب من الزيت. معلقتين كبيرتين من الكاكاو الخام.

تحضير كيك شوكولاته بسيطة بدون بيض