وصفه روعه لو عندك صابونة وبيكنج بودر ندمت إني ما عرفتها من زمان لو مش مصدقه جربي بنفسك وهتدعيلي

البيكنج بودر والصابون تبحث الكثير من السيدات عن أفضل المنتجات والوصفات للمحافظة على البشرة وتفتيحها والحصول على، بشرة حيوية، وتضطر الكثير من السيدات إلى شراء كريمات ومنتجات بأسعار غالية، وتعتبر ضارة في معظم الوقت لاحتواها على مواد كيميائية، ولكن ماذا إذا قلنا لكي سيدتي أن هناك وصفة مضمونة للتحقيق كل ذلك على البشرة ودون أي أضرار على البشرة وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير الوصفة.

مكونات تحضير الوصفة

تعتبر هذه الوصفة بمثابة سحر للبشرة ومشاكلها من ناحية الحبوب، والبقع ، حيث تساعد على التخلص من كل ذلك بمكونات سهلة وبسيطة، وتوجد في كل منزل دون أي تكلفة وإليكم المكونات موضحة كالاتي.

كوبان ونصف من الخل.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

صابونة عادية.

طريقة تحضير الوصفة

وبعد أن تعرفنا على مكونات وصفتنا والتي تعتبر سهلة وبسيطة وفي متناول كل المنازل سوف نوضح لكي طريقة تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وصحيحة بحيث تؤدي إلى أفضل النتائج.