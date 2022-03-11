نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفه روعه لو عندك صابونة وبيكنج بودر ندمت إني ما عرفتها من زمان لو مش مصدقه جربي بنفسك وهتدعيلي في المقال التالي
البيكنج بودر والصابون تبحث الكثير من السيدات عن أفضل المنتجات والوصفات للمحافظة على البشرة وتفتيحها والحصول على، بشرة حيوية، وتضطر الكثير من السيدات إلى شراء كريمات ومنتجات بأسعار غالية، وتعتبر ضارة في معظم الوقت لاحتواها على مواد كيميائية، ولكن ماذا إذا قلنا لكي سيدتي أن هناك وصفة مضمونة للتحقيق كل ذلك على البشرة ودون أي أضرار على البشرة وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير الوصفة.
مكونات تحضير الوصفة
تعتبر هذه الوصفة بمثابة سحر للبشرة ومشاكلها من ناحية الحبوب، والبقع ، حيث تساعد على التخلص من كل ذلك بمكونات سهلة وبسيطة، وتوجد في كل منزل دون أي تكلفة وإليكم المكونات موضحة كالاتي.
- كوبان ونصف من الخل.
- ملعقة ونصف من البيكنج بودر.
- صابونة عادية.
طريقة تحضير الوصفة
وبعد أن تعرفنا على مكونات وصفتنا والتي تعتبر سهلة وبسيطة وفي متناول كل المنازل سوف نوضح لكي طريقة تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وصحيحة بحيث تؤدي إلى أفضل النتائج.
- حيث أن أول خطوة لصنع هذه الوصفة هي أن نقوم ببشر الصابونة ووضعها في الخلاط.
- ثم نبدأ في إضافة الكوبان ونصف من الخل والملعقة ونصف من البيكنج بودر على الصابون.
- نضرب كل هذه المكونات في الخلاط جيدا حتى تمتزج كلها معا وتصبح خليط واحدا.
- نبدأ في وضع جزء بسيط من الخلطة على البشرة وتركها لمدة ساعة قبل وضع الوصفة على الوجه للتأكد من عدم وجود أي حساسية للمكونات السابقة.
- ثم بعد ذلك نبدأ في استخدام الوصفة على الوجه ونتأكد من نظافة بشرتنا أولا ثم نفرد هذا المسك على الوجه ونتركه لمدة ليلة كاملة.
- نقوم بعد ذلك بشطف الوجه جيدا بالماء واستمتعي ببشرة نقيه وتفتيح طبيعي.
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