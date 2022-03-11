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يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من مشكلة الوزن الزائد ويعتبر الوزن الزائد من أصعب الأمراض التي يعاني منها أي شخص، حيث تتسبب في ظهور الكثير من الأمراض الأخرى حيث يتسبب الوزن الزائد في ارتفاع ضغط الدم وتجلط الشرايين وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم والإصابة بمرض السكري، ويوجد الكثير من المشروبات والوصفات الطبيعية التي تعمل على التخسيس ونسف الدهون ومن هذه المشروبات الشاي الأخضر، والبقدونس والكرفس وخل التفاح وغيرها من المشروبات الأخرى كل هذه المشروبات للتخلص من الوزن الزائد من دون أن نضيع وقت فى تحضير وجبات منزلية أو ممارسة الرياضة بصورة كبيرة. الشاي الأخضر للتخسيس يعتبر الشاي الأخضر من أشهر المشروبات التي لها مفعول قوي جدًا في التخسيس وازاله الدهون حيث أن الشاي الأخضر مصنوع من أوراق غير مختمرة.

يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تعرف باسم البوليفينول.

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين وهذه المادة هي التي تعمل على زيادة حركة الأرض في حرق الدهون.

يجب تناول الشاي الأخضر على الريق حيث يتم من ثلاث إلى خمس أكواب في اليوم وسوف يتم إزالة الدهون بصورة سريعة بواسطة الشاي الأخضر. استخدام البقدونس للتخسيس يعتبر البقدونس من أشهر المشروبات التي يتم استخدامها في القضاء على الدهون حيث يعمل على القضاء على الإسهال وتحسين الدورة الشهرية وزيادة معدل التبول.

كما يعمل البقدونس على طرد المواد الزائدة في الجسم ويحرق الكثير من السعرات الحرارية، ويقضي على دهون البطن.

كما يتم استخدام البقدونس في عملية إدرار البول حيث يعمل على إزالة السموم في الجسم بصورة كاملة وبشكل سريع جداً أكثر من غيره من المشروبات الأخرى ويقضي على الشهية. استخدام الكرفس للتخسيس يعتبر الكرفس من النباتات التي يتم استخدامها في القضاء على الدهون حيث يعمل كمدر للبول ويخلص الجسم من الماء الزائد.

يتم خلط الكرفس على عصير الجزر والزنجبيل حتى نعمل على إعداد عصير له طعم لذيذ ويتم شرب الكرفس على الريق حتى يعمل على حرق أكبر كمية من الدهون.

يساعد الكرفس على التخسيس بصورة بسيطة جداً كما له دور قوي جداً في عملية التمثيل الغذائي. عمر شويل - جدة نسف دهون البطن والكرش بكوب واحد من هذا المشروب يوميا على الريق - ثقفني

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