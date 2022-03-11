تطهو البطاطس بتلك الطريقة احذر تعرض حياتك للخطر كيف ماتت تلك الأسرة بعد تناول البطاطس

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من أنواع النشويات المفضلة لدى الجميع ولا يوجد منزل يمكنه الاستغناء عن البطاطس والعديد من المطاعم لا تستغني عن البطاطاس كوجبة جانبية إلى جانب الطعام كما تتعدد أنواعها فمنها المقلية وهي المفضلة لدى العالم أجمع بكل فئاته ومن الغريب جدا سماع أن أسرة كاملة توفت بسبب الطهو الخطأ البطاطس لذلك سنتعرف معا كيف ظهرت هذه الأسرة البطاطس الذي أدى إلى لقائهم حتفهم.
كيف ماتت تلك الأسرة بعد تناول البطاطس
النظافة أحد أهم العوامل للحفاظ على الصحة والحياة بوجه عام توجد بعض حبات البطاطس تحتوى بؤرة أو فجوة من الداخل وهذه الفجوة تكون فجوة بكتيرية وتؤدى إلى العديد من الأمراض منها
- قصور الدورة الدموية.
- تدهور الجهاز الهضمي وآلام البطن والمعدة.
- الكبد يتضرر جدا ولا يقوم بوظائفه بشكل صحيح ومن الممكن أن يتوقف عن العمل.
- ومن الممكن تسبب تسمم يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم إسعافه على الفور.
لذلك أي بطاطس فائدة وإن كان جزء صغير منها يجب التخلص منها على الفور دون التفكير حتى في طهيها والتأثير على حياة العائلة بالكامل.
كيفية التعرف على البطاطس الفاسدة قبل شرائها
- لون البطاطس:
أحد العناصر التي تميز البطاطس والسليم والفاسد فيجب أن تكون حبة البطاطس لا تحتوى على لون أو أخضر من الخارج ويجب أن تكون ذات لون بنى فاتح.
- البطاطس ذات البراعم:
لا يفضل ابدآ شرائها لأن هذه البراعم معنى على نضج البطاطس أكثر من اللازم وذلك جعل مكونات البطاطس تحولت إلى مواد ضارة تضر بالصحة.
- البطاطس الطرية:
يجب اختيار البطاطس الصلبة من الخارج والتي لا تحتوى ولو جزء صغير لأن ذلك إشارة واضحة على تلف وتعلن البطاطس من الداخل ويظهر ذلك التعفن على الفور عند قطع حبة البطاطس.
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