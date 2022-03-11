أقوى وصفة طبيعية للحصول على شعر أطول وأكثر سمكاً بمكونات بسيطة من منزلك

أقوى وصفة طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه بمكونات بسيطة من منزلك، نقدم لكم اليوم خلطة من منزلكم للحصول على شعر أطول وأكثر سمكاً بشكل طبيعي وسريع؛ فهذه الوصفة تعتبر العلاج السحري لضعف الشعر بنسبة مئة بالمئة. للتحضير سوف نستعين بقشور البرتقال فهي تعزز نمو الشعر وتُنشط الدورة الدموية لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات، كما أن قشر البرتقال يعالج مشاكل فروة الرأس كالقشرة وتساقط الشعر، المكون الثاني هو الشاي الأخضر الذي يعتبر العنصر الأفضل للحفاظ على صحة الشعر ومنحه كافة العناصر التي يحتاجها.

أقوى خلطة لزيادة طول الشعر

العناصر اللازمة لعمل الوصفة هي:

قشور برتقال.

2 كيس من الشاي الأخضر.

2 كوب من الماء.

نحضر قشور البرتقال ونقطعها إلى شرائح صغيرة ثم نضعها في قدر مناسب مع إضافة الشاي الأخضر والماء، ثم نضع القدر على الموقد لمدة 15 دقيقة مع تغطية القدر بغطاء ونترك المكونات على نار خفيفة، وبعد ذلك نقوم بتصفية مغلى المكونات بإستخدام مصفاة ونحتفظ به في جرة زجاجية، ويمكنك الاحتفاظ بهذا المحلول في الثلاجة لمدة تصل إلى 10 أيام، ضعي هذا المحلول على شعرك بإستخدام زجاجة رذاذ رش شعرك بهذا المحلول مع التركيز على الجذور، ثم اتركيه على شعرك دون غسله حيث أن هذه الوصفة تترك رائحة عطرة في الشعر، يمكنك تكرار هذه الوصفة بشكل يومي وستحصلين على نتيجة جيدة من الأسبوع الأول من الإستخدام.

تكثيف الشعر الخفيف طبيعياً

نأخذ البرتقالة ونقشرها ثم نقطع البرتقالة إلى شرائح صغيرة ثم نضع شرائح البرتقال في الخلاط، ونقوم بطحنها جيداً وبعد ذلك نقوم بتصفية خليط البرتقال بإستخدام قطعة قماش، ثم نضف إليه جل الألوفيرا ونمزج جيداً والآن حصلنا على وصفة سحرية لزيادة طول الشعر، يمكنك الاحتفاظ بهذه الوصفة في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع. ضعي هذا المزيج على فروة رأسك ثم دلكي فروة رأسك جيداً لمدة دقيقتين، وبعد ذلك غطي شعرك بقبعة استحمام أو بغلاف بلاستيكي واتركي هذا الخليط على شعرك لمدة ساعتين، وبعد ذلك اغسلي شعرك ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.