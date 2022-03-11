طريقة عمل حلوى كرات جوز الهند اللذيذة والسريعة وأحلى من الجاهزة

تعد كرات جوز الهند من أنواع الحلوى الجميلة، والتى يتم صنعها من دقيق السميد الناعم واللبن وكريمة الخفق وتغلف بجوز الهند المغذي، كما انها من الحلويات التى يحبها الأطفال والكبار وهى سهلة فى أكلها لأنها عبارة عن كور صغيرة الحجم، وتعد من الحلوى السريعة فى طريقة عملها وتقديمها للضيوف إذا حضروا فجأة، وهى مفيدة جداً ومغذية لأنها تحتوى على الفيتامينات والمعادن الموجودة فى مكوناته المفيدة للجسم وتعطيه الطاقة والنشاط والحيوية، وهنقدمها ليكم اليوم بطريقة بسيطة جداً ومن السهل على كل ربة منزل تنفيذها بكل سهولة، وسوف نتعرف معا من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير حلوى كرات جوز الهند بالتفصيل.

مكونات حلوى كرات جوز الهند

تتكون حلوى كرات جوز الهند من مكونات بسيطة وصحية وغير مكلفة وهى كالتالي:

٢ كوب من السميد.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو ( السمنة ).

٢ كوب من اللبن السائل.

باكو من الفانيليا.

كوب من السكر.

باكو من كريمة الخفق.

كوب من جوز الهند.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل حلوى كرات جوز الهند سهلة وبسيطة جداً ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

نحضر وعاء مناسب أو حلة ونضع بها السميد ونضيف عليه اللبن السائل والسكر ونقلبهم مع بعض كويس ونضعها على النار. ثم نضيف عليها الفانيليا ونقلب حتى يثقل الخليط. بعد ذلك نضيف عليهم الزبدة أو السمنة ونقلب حتى تذوب ثم نطفئ النار. نقوم بإحضار وعاء آخر ونسكب به الخليط حتى يبرد مع التحريك من وقت لآخر. ثم نضيف عليهم كريمة الخفق ونخلطهم مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماماً. ندخلهم الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك الخليط. بعد ذلك نخرجه من الثلاجة ونقلب اليد بالقليل من الماء ونأخذ بالملعقة بحجم مناسب ونقوم بتكويرها ف حجم الجوز. نحضر طبق ونضع به جوز الهند ونقوم بتغليف كرات الحلوى به حتى يغطيها تماماً. وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها ونرصها فى صينية ونضعها فى الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك. بعد ذلك تصبح جاهزة نضعها فى طبق التقديم وتقدم لأفراد الأسرة أو للضيوف وبالف هنا وشفا.

فوائد دقيق السميد

يحتوي دقيق السميد على فوائد متعددة للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

يساعد على التحكم فى مستوى السكر فى الدم. يساعد فى إنقاص الوزن وذلك لأنه يمتص فى المعدة ببطء ويعطى احساس كبير بالشبع لفترة طويلة. يعمل على تعزيز إنتاج الطاقة فى الجسم. يعد مصدر غنى بالحديد ويساعد فى إنتاج الهيموجلوبين الذى يوفر الأكسجين لخلايا الجسم.

فوائد الزبدة

هناك بعض الفوائد الصحية الزبدة سوف نتعرف على بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي:

تكافح مرض السرطان باحتوائها على اللينوليك. تحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية الجيدة. تساهم فى دعم الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم لاحتوائها على حمض البوتيرات. تعمل على رفع الكولسترول الجيد فى جسم الإنسان. تحمي الهيكل العظمي وتساعد فى الوقاية من هشاشة العظام.

فوائد اللبن

للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي: