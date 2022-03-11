دلعي مامتك في عيد الأم بحلويات سهلة وسريعة

خلاص كلها كام يوم وهنحتفل بعيد الأم كل سنة وكل امهاتنا طيبين ، واحنا سبق وشاركنا معاكم في بنات حوا افكار لهدايا عيد الام ، وافكار للاحتفال باليوم ده ، وعشان الاحتفال يكمل اكيد لازم يبقى في حاجة حلوة في اليوم ده ، ويا سلام لو عملتيها بايدك لمامتك وفرحتيها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي وهنشارك معاكي 4 وصفات حلويات لعيد الام سهلة ولذيذة تقدري تعمليها بنفسك في البيت وتدلعي مامتك يوم عيد الام بأصناف حلويات من ايدك.
وصفات حلويات لعيد الام:
1- وصفة الاكلير بكريمة جوز الهند:
مقادير العجينة:
– ½ كوباية لبن.
– ½ كوباية زبدة غير مملحة ، متقطعة قطع صغيرة.
– 2 معلقة صغيرة سكر.
– ذرة ملح.
– 1 كوباية دقيق.
– 4 بيضات كبار.
مقادير طبقة الجليز:
– 2 كوباية سكر بودرة.
– من 2 – 3 معالق صغيرة لبن.
– شوكولاتة ملونة, سبرينكلز, توت او فراولة, جوز هند للتزيين.
مقادير الحشو:
– 1 ½ كوباية كريمة تقيلة Heavy cream.
– ¼ كوباية كريمة جوز الهند “متوفرة في اي هايبر ماركت” ، وممكن تستبدليها بكريم شانتيه.
– 1 معلقة صغيرة فانيليا سايلة.
– ½ معلقة صغيرة مستخلص جوز الهند لو متوفر.
طريقة التحضير:
1- اول حاجة سخني الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية ، وحضري صينيتن خبز كبار متغطين بورق زبدة.
2- في طاسة متوسطة الحجم ، اخلطي اللبن, الزبدة, السكر, الملح, ونص كوباية الماية ، سيبي المزيج يغلي مع التحريك من وقت للتاني لحد ما الزبدة تدوب ، بعدها ارفعي الطاسة من على النار واخلطي الدقيق مع المزيج وقلبيه كويس ، وبعدين رجعيه تاني على نار متوسطة مع التحريك المستمر لحد ما العجينة تسيب الطاسة ماتبقاش لازقه في الجوانب بتاعتها وتشكل كورة ، تقريبا لمدة دقيقة او دقيقتين ، انقلي العجينة لطبق وباستخدام مضرب كهربائي على سرعة منخفضة اضربي العجينة لمدة دقيقة لحد ما تبرد شوية ، بعدها ضيفي البيض واحدة واحدة مع الضرب بعد كل بيضة لحد ما العجينة تبقى ناعمة وبتلمع.
3- انقلي العجينة في كيس معجنات بطرف مستدير ومزود بانبوبة بسمك متوسط عشان تديكي شكل وحجم الاكلير ، ابدأي شكلي الاكلير على الصينية المتغطية بورق الزبدة بمسافات متباعدة شوية عن بعض ، حطي الاكلير في الفرن ، وخفضي درجة حرارة الفرن ل 180 درجة مئوية واخبزيها ولفي الصينية في نص الوقت ، سيبيها في الفرن لحد ما الاكلير ينتفخ ويبقى لونه بني دهبي ، تقريبا من 25 – 30 دقيقة ، بعدها خرجيه من الفرن وانقليه على رف سلك وسيبيه يبرد.
4- اثناء ما الاكلير بيبرد هنحضر الجليز ، في طبق بحجم متوسط ، اخلطي السكر, اللبن مع التقليب لحد ما يمتزجوا مع بعض وممكن تضيفي لبن تاني لو احتاجتي لعمل طبقة سميكة جدا ، غطي الجليز بالبلاستيك وسيبيه على جنب لحد ما تيجي تستخدميه.
5- اقسمي الاكلير نصين ، وعلى النص اللي فوق افردي طبقة من الجليز وسيبيها لحد ما تنشف تماما ، حوالي 15 دقيقة ، وممكن تحطي فوق الجليز اي تزيين تفضليه شوكولاتة ملونة, سبرينكلز, توت, جوز هند.
6- حضري الحشوة: في طبق كبير باستخدام المضرب الكهربائي اضربي الكريمة التقيلة مع كريمة جوز الهند او الكريم شانتيه والسكر والفانيليا على سرعة متوسطة لمنخفضة لحد ما الخليط يبقى سميك جدا ، حوالي 5 دقايق ، حطي الكريمة في كيس معجنات مزود بانبوبة رفيعة بطرق مستدير ، وحطي خط سميك من الكريمة على نص الاكلير اللي تحت وحطي فوقيه الطبقة المتزينة بالجليز.
2- وصفة موس الشوكولاتة ب 3 مكونات بس:
المقادير:
– 230 جرام شوكولاتة غامقة (70% كاكاو او اعلى) ، متقطعة ، بالاضافة لرقائق شوكولاتة مبشورة.
– 30 واحدة مارشيمللو بالحجم العادي.
– 2 كوباية كريمة تقيلة Heavy cream.
طريقة التحضير:
1- في طبق كبير اخلطي الشوكولاتة, المارشيمللو و ½ كوباية كريمة ، ودخلي الخليط الميكروويف لمدة دقيقتين او سيحيه على حمام ماية سخنة بس هياخد وقت اطول ، قلبي الخليط لحد ما المارشيمللو يدوب مع الشوكولاتة ويبقى عندك مزيج ناعم (لو مادبش بعد دقيقتين حطيه في الميكروويف تاني بفواصل زمنية مدتها 15 ثانية مع التقليب بينهم) ، بعدها سيبيه يبرد لدرجة حرارة الغرفة ، حوالي 45 دقيقة.
2- بمجرد ما الخليط يبرد ، اضربي كمية الكريمة اللي باقيه عندك لحد ما تكون قمم ناعمة ، خدي منها ½ كوباية على جنب للتزيين.
3- خدي نص كمية الكريمة قلبيها في خليط الشوكولاتة والمارشيمللو لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس ، وبعدين ضيفي باقي الكمية وقلبي بالراحة ، وزعي خليط الموس على كوبايات او سلطانيات ، ودخليه التلاجة لمدة ساعتين على الاقل لحد ليلة كاملة.
4- عند التقديم ضيفي على الوش الكريمة المخفوقة ورشي الشوكولاتة المبشورة.
3- وصفة براونيز الشوكولاتة في الطاسة:
المقادير:
– ½ كوباية زبدة ، متقطعة.
– 230 جرام شوكولاتة غامقة (50% ل 50% كاكاو) ، متقطعة ناعم.
– 4 بيضات كبار ، وافصلي الصفار عن البياض.
– 2 معلقة كبيرة كاكاو غير محلى.
– 1 معلقة صغيرة فانيليا سايلة.
– ¼ معلقة صغيرة ملح.
– 2/3 كوباية سكر.
– ايس كريم فانيليا وتوت للتقديم.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، ادهني 4 طاسات صغيرة حديد بالزبدة ، في طبق كبير ينفع يدخل الميكروويف حطي ورق زبدة وحطي فيه الزبدة والشوكولاتة ودخليه الميكروويف على فترات كل 30 ثانية مع التقليب بينهم لحد ما الشوكولاتة تدوب والخليط يبقى ناعم ، او ممكن تدوبيه على حمام ماية سخنة.
2- في طبق متوسط ، اخفقي صفار البيض, الكاكاو, الفانيليا, الملح, ونص كمية السكر لحد ما المزيج يبقى ناعم ، وضيفي المزيج لخليط الشوكولاتة والزبدة ، في طبق تاني باستخدام المضرب الكهربائي على سرعة عالية اضربي بياض البيض لحد ما يكون قمم ناعمة ، واثناء الخفق ضيفي عليه باقي كمية السكر ، واضربي لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعض كويس ويتكون عندك خليط سميك ناعم.
3- قلبي ربع كمية بياض البيض المخفوق مع خليط الشوكولاتة لحد ما يمتزجوا كويس ، وعلى دفعتين كمان ضيفي باقي كمية بياض البيض مع التقليب بالراحة لحد ما يمتزج كويس مع الشوكولاتة ، قسمي الخليط على الطاسات ، دخليهم الفرن ، واخبزيهم لمدة من 15 – 18 دقيقة او لحد ما ينتفخ ، طلعيه وسيبيه 10 دقايق يبرد شوية وزينيه من فوق بالايس كريم والتوت.
4- وصفة المارينج بالفاكهة:
المقادير:
– 1 معلقة كبيرة نشا.
– 1 ½ كوباية سكر ناعم بحبيات صغيرة.
– 6 بياض بيض كبير.
– 1 معلقة صغيرة خل ابيض.
– 1 معلقة صغيرة فانيليا سايلة.
– 230 جرام فراولة.
– 455 جرام راسبيري (لو مش متوفر ممكن تستبدليه بالفراولة).
– ½ كوباية بلوبيري (لو مش متوفر ممكن تستبدليه بالفراولة).
– 2 معلقة كبيرة سكر حبيبات.
2 معلقة صغيرة عصير ليمون.
– 1 كوباية كريمة تقيلة Heavy cream.
– زهور صالحة للاكل (متوفرة في محلات مستلزمات الحلويات).
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجو حرارة 140 درجة مئوية ، وعلى صينية خبز كبيرة حطي ورق زبدة ، وارسمي دواير بحجم متوسط جنب بعض على الورقة بس سيبي بينهم مسافات واقلبي الورقة.
2- في طبق متوسط الحجم اخلطي النشا مع السكر الناعم.
3- في طبق تاني كبير باستخدام المضرب الكهربائي اخفقي بياض البيض والخل على سرعة متوسطة لعالية لحد ما تتكون عندك قمم رغوية ، حوالي من دقيقة لدقيقتين ، ضيفي خليط السكر الناعم والنشا بالتدريج لبياض البيض حوالي معلقة كبيرة كل مرة مع الخفق لمدة دقيقة بين كل اضافة ، لحد ما البياض يبقى صلب وناعم ، ضيفي الفانيليا واخفقي لمدة دقيقة كمان ، انقلي الخليط لكيس انابيب كبير مزود بقطعة على شكل نجمة كبيرة.
4- الزقي ورق الزبدة في الصينية من الحواف بتاعته بقطع صغيرة من المارينج ، وباستخدام الدايرة اللي رسمناها على الورقة كدليل للتشكيل ، شكلي خليط المارينج على شكل اعشاش وبمعلقة كبيرة اعملي فجوة في النص ، وبين كل واحدة مارينج والتانية شكلي نجوم صغيرة.
5- دخلي الصينية الفرن ، واخبزي المارينج لمدة ساعة ونص ، اطفي الفرن وسيبي المارينج جوه لحد ما يبرد تماما وماتفتحيش الفرن خلال الوقت ده ، على الاقل من 3 – 4 ساعات او طول الليل.
6- قبل تقديم المارينج ب 20 دقيقة ، اخلطي الفاكهة مع عصير الليمون ، وفي طبق كبير اخفقي الكريمة التقيلة بالمضرب الكهربائي لحد ما تتكون قمم ناعمة ، املي كل واحدة مارينج في النص بالكريمة ، وحطي فوقيها الفاكهة ، ورشي على الوش الزهور الصاالحة للاكل لو حبيتي تحطي الاضافة دي.
16 فكرة مختلفة و مميزة لهدايا بسيطة فى عيد الام
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