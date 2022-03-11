نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دجاج مشوي في كيس حراري بالفرن دجاج مشوي بتتبيلة الشوي من وصفات المحلات طعمها لا يقاوم في المقال التالي

يعتبر الدجاج طبق رئيسي في معظم الوجبات كما أن هناك طرق ووصفات كثيرة يحضر منها الدجاج مثل ان يطبخ الدجاج مقليا أو مشويا على الفحم، أو يمكن أن بعد داخل صينية مع البطاطس وبعض الخضروات فالدجاج يعتبر أحد أهم الوجبات في الشرق والغرب، وكما أن مطاعم الوجبات السريعة تقوم بتحضير الدجاج بطرق مختلفة ولذيذة جدا وفي وصفة اليوم سنقوم بالتعرف على طريقة تحضير جديدة للدجاج المشوي بالكيس الحراري بأسهل واسرع طريقة وتعطي الدجاج طعما رائعا، وسنضيف لها بعض مكونات الأخرى من خضروات وتتبيلة لا مثيل لها التي تعطي طعم للدجاج مثل الدجاج المشوي الجاهز الذي يباع في محلات ولكنه سيكون مصنوع من يديك ستبهري به كل أسرتك. مكونات دجاج مشوي بالكيس الحراري مثل الجاهز كوب وربع الكوب من زيت الزيتون. نصف ليمونة. معلقة كبيرة من بابريكا الحلوة. معلقة كبيرة من الفلفل الأسود. معلقة كبيرة من الملح. معلقة كبيرة من الكزبرة النشفة (غير مطحونة). عشر أفخاذ دجاج. اربع حبات كبيرة من البطاطس المقطعة. حبة كبيره من البصل المقطع. أربع حبات كبيرة من الجزر المقطع. تحضير دجاج مشوي بالكيس الحراري بتتبيلة المحلات أولا نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نجلب كيس الفرن ونضعة جانبا حتى نحتاج إليه.

ثم نقوم بجلب أربع حبات الجزر ونطعهم إلى قطع كبيرة ثم نجلب حبات البطاطس والبصل ونقوم بتقطيعهم جيدا ثم نقوم بتقشير الثوم وفرمه ناعم.

ثم نقوم بعدها بجلب عشر أفخاذ الدجاج وكل الخضروات وكل التوابل ونضعهم في كيس الفرن، ثم نعصر نصف الليمونه والزيت في الكيس ثم نقوم بغلق الكيس باحكغام جيداً ونخلط كل المكونات معا جيدا.

ثم نقوم بجلب شوكة أو سكينة ونقوم بعمل ثقوب في الكيس وتكون ثقوب بحجم صغير ثم نضع الكيس في الفرن لفترة لا تقل عن ربع ساعة تلك الطريقة تناسب الفرن الهوائي.

إذا كان الفرن يعمل بالغاز قومي بجلب صينية عميقة وضعي فيها الكيس الحراري وضعي في قاع الصينية الماء حتى لا يحترق الدجاج.

يترك الدجاج في الفرن لمدة نصف ساعة بعد أن تنتهي المدة نقوم بإخراج الكيس من الفرن ونتركة جانبا لفترة حتى يبرد قليلا ثم نفتحه ونخرج منه أفخاذ الدجاج المشوية برائحة نفاذه تملأ بيتك، ونضعها في أطباق التقديم وتقدم ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة دجاج مشوي في كيس حراري بالفرن دجاج مشوي بتتبيلة الشوي من وصفات المحلات طعمها لا يقاوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة دجاج مشوي في كيس حراري بالفرن دجاج مشوي بتتبيلة الشوي من وصفات المحلات طعمها لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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