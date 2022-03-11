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يتساءل الكثير من الأشخاص التي تعاني من مشكلة الوزن الزائد عن طريقة وخطوات تحضير وصفة القهوة لتخسيس الوزن، فالقهوة من المشروبات الطبيعية التي لها فعالية في إنقاص الوزن وحرق الدهون الزائدة في الجسم، فهناك بعض الأقاويل بشأن خطورة تناول القهوة على معدة فارغة صباحًا من أجل خفض الوزن الزائد، ولكن هناك ملعقة سحرية تقلل من حدة القهوة على المعدة وتعمل هذه الملعقة على تليين المعدة وعدم تأثرها بالقهوة كأول مشروب تقوم بتناوله صباحًا. طريقة تحضير وصفة القهوة لتخسيس الوزن 1. وصفة القهوة والزنجبيل مقادير الوصفة:- ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة من الهيل البودرة.

كوب كبير من الحليب خالي الدسم. طريقة تحضير القهوة بالزنجبيل قومي بوضع الحليب في وعاء معدني وضعيه على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

بعد ذلك أضيفي الهيل والزنجبيل والبن المطحون إلى الحليب على النار وقلبي المكونات حتى تمتزج وتغلي على النار.

ارفعي الخليط من على النار واتركيه حتى يبرد ثم قومي بتناوله ويمكنك تحليته بالعسل وليس السكر. 2. وصفة القهوة وبذور الكتان للتخسيس المقادير:- ملعقة كبيرة من القهوة الخضراء.

بذور كتان.

كوب كبير من الماء المغلي. طريقة التحضير:- قومي بوضع القهوة وبذور الكتان في كوب كبير من الماء المغلي.

اتركي الكوب حتى يبدأ يبرد قليلًا وصفيه من البذور وابدئي في تناوله يوميًا على معدة فارغة. أهم فوائد القهوة الصحية للجسم تعمل القهوة على تحفيز الدماغ البشرية وتنشيطها وتقوية الذاكرة حيث أنها تحتوي على مادة الكافيين التي هي أكبر المواد المنبهة.

كما أنها تحمي الإنسان من خطر الإصابة بداء السكري المزمن من النوع الثاني.

تعمل على الحد من احتمالية إصابة الفرد بحصوات المرارة.

تقلل من خطر إصابة المخ بالخرف وبأمراض الزهايمر المزمن والباركنسون.

تعمل على تحسين المزاج وتقلل من الشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب.

تقاوم الكثير من الخلايا السرطانية وتحمي الجسم من خطر الإصابة بسرطان القولون والكبد والكلى وغيره من الأنواع الأخرى.

كما أنها تحمي المخ من السكتات الدماغية ومفيدة لصحة القلب وتحميه من الجلطات. عمر شويل - جدة جسمك هيتحول لماكينة حرق.. معلقة سحرية ضعيها على القهوة لتخسيس 7 كيلو في 15 يوم نتيجة فعاله اسرع نظام تخسيس - ثقفني

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