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القهوة بالحليب أو اللبن مشروب محبب للكثير من الأشخاص، وما سنعرض اليوم في هذا المقال يتعلق بإضافة الحليب أو اللبن السائل وليس المبيضات إلى القهوة، فمن المعروف أن القهوة غنية بالكافيين ومن المنبهات القوية، وأيضا اللبن الغني بالكالسيوم والبروتين فهل إضافة القهوة باللبن مضرة بالفعل أو لها تأثير على الحليب لدرجة انه يصبح مشروب عديم الفائدة، هذا ما سنعرفه مها في هذا المقال. ماذا يحدث عند إضافة الحليب إلى القهوة نسبة الدهون تزداد وتصبح السعرات الحرارية أكبر عند إضافتهم سويا عن شرب اللبن وحده أو القهوة وحدها. تعزز القهوة من اللاكتوز الذي يحتوي عليه اللبن مما يؤثر على الأشخاص ذات المعدة الحساسة. تأثير القهوة على الكالسيوم الموجود في الحليب ضئيل جدا، وبالتالي ستفقد كمية قليلة جدا من الكالسيوم عند إضافتهم سويا. لا يتأثر البوليفينول العنصر المضاد للأكسدة بإضافة الحليب الطبيعي، ولكن يتأثر بإضافة المبيضات، وهي المبيضات الموجودة في القهوة سريعة التحضير المصنعة، وهي مبيضات تحتوي على زيت نخيل مهدرج، وإضافة زيت النخيل لإعطاء الطعم الكريمي للقهوة، وهي مختلفة تماما عن الحليب الطبيعي. إضافة الحليب على القهوة لها تأثير قليل من قدرة الكافيين على التنبيه واليقظة، ويفضل تناولها لتخفيف من أثر الكافيين على الجهاز العصبي المركزي، وخاصة بالنسبة للذين يتعرضون للأرق ليلا عليهم تناول القهوة باللبن أفضل من تناولها وحدها. فوائد الحليب مكونات الحليب يحتوي نسبة دهون من 3٪ إلى 7.5٪.

يحتوي الحليب على نسبة من البروتين مرتفعة وهذا لا يتعارض مع مكونات القهوة عند إضافتهم سويا.

يحتوي الحليب على اللاكتوز.

يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم. فوائد القهوة تحتوي القهوة على البوليفينول وهو من أهم مضادات الأكسدة.

تحتوي أيضا على الكافيين الذي اعتاد عليه الكثير للحصول على قدر عالي من اليقظة والتركيز خاصة في بداية اليوم.

تناول القهوة باعتدال لا يسبب أي أضرار، ولكن تناول القهوة بكثرة في توقيت ثابت كل يوم وبكمية كبيرة، يؤدي إلى إدمان المشروب والتعود عليه، مما يؤدي إلى تعكير في المزاج العام عند التوقف عن شربها. عمر شويل - جدة أضرار القهوة باللبن وما مدى تأثير الكافيين على الكالسيوم الموجود في اللبن - ثقفني

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