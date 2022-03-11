نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهزيها لرمضان.. خلطة الدجاج المشوي في الفرن بطعم جنان مثل الجاهزة بتكات وأسرار المطاعم مش هتبطلي تعمليها في المقال التالي

نقدم لكم اليوم طريقة عمل خلطة الدجاج المشوي في الفرن في المنزل، فالدجاج المشوي من الأكلات التي نحبها جميعًا ونقوم بتحضيرها في العزومات والمناسبات بوصفات ونكهات مختلفة، وتعتبر الفراخ هي الوجبة الأساسية التي نتناولها ربما بشكل يومي أو شبه يومي، وتحتوي الفراخ على قيمة غذائية كبيرة وخاصة عند تحضيرها مشوية فعملية الشوي تحافظ على قيمة الطعام الغذائية وتتخلص من نسبة كبيرة من الدهون الزائدة التي قد تضر بصحة الجسم. طريقة تحضير خلطة الدجاج المشوي في الفرن مقادير الطريقة:- دجاجة وزن 1200جرام ومقطعة إلى قطع متساوية.

بصلة حجمها كبير مفرومة.

ثمرتان من الفلفل الأخضر المفروم.

خمس فصوص من الثوم.

خل أبيض.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة كبيرة من البهارات والكزبرة الجافة المطحونة.

ربع ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

فلفل أسود وملح. طريقة تحضير الخلطة:- قومي بوضع كل المكونات السابقة في وعاء مناسب وقومي بتقليبها جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

بعد ذلك أضيفي الدجاج المقطع إلى قطع متساوية ثم قومي بتغطيته جيدًا وضعيه بداخل الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

سخني الفرن على درجة حرارة مناسبة ولتكن مئتي درجة مئوية ثم قومي بوضع الصينية بالفراخ على الشبكة واتركيه لمدة نصف ساعة داخل الفرن.

من فترة للأخرى قومي بتقليب الدجاج في الصينية حتى ينضج تمامًا ثم قومي برفعه من الفرن واتركيه حتى يبرد ثم ابدئي في تقديمه. وصفة تحضير دجاج الخضار والكاري المقادير:- قطع صدور فراخ مقطعة إلى شرائح.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

بصلتان كبيرتان مقطعتان إلى شرائح.

جزرة شرائح.

كوبان مشروم.

ثلاث حبات فلفل ألوان.

زبدة بلدي.

ذرة مسلوقة.

ست فصوص ثوم مفروم.

ملعقتان كاري كبيرتا الحجم.

ملعقة من البابريكا والملح الأبيض.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

دقيق أبيض.

لبن رائب.

حليب جوز الهند.

صلصة طماطم.

كاجو. طريقة التحضير:- قومي بوضع طاسة القلي على النار وضعي بداخلها بعض من الزبدة ثم ضعي الكاجو.

قلبي الكاجو في الطاسة حتى يصبح لونها ذهبي ثم قومي بوضعه في طبق منفصل.

بعد ذلك ضعي قطع الدجاج في الطاسة على الزبدة ثم قومي برّشه بالملح وقلبيه جيدًا على النار.

أضيفي البصل والجزر والفلفل الألوان ثم أضيفي الذرة والمشروم وقلبي جيدًا.

ثم قومي بإضافة الدجاج مرة أخرى إلى المكونات وقلبيهم وأضيفي باقي المكونات ماعدا (اللبن الرائب والصلصة والحليب).

اتركي المكونات على النار حتى تنضج تمامًا ثم أضيفي المكونات المتبقية وقلبي جيدًا وبعد أن تنضج المكونات ابدئي في تقديم الفراخ. عمر شويل - جدة جهزيها لرمضان.. خلطة الدجاج المشوي في الفرن بطعم جنان مثل الجاهزة بتكات وأسرار المطاعم مش هتبطلي تعمليها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهزيها لرمضان.. خلطة الدجاج المشوي في الفرن بطعم جنان مثل الجاهزة بتكات وأسرار المطاعم مش هتبطلي تعمليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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