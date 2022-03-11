نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي الدونات اللذيذ بالشيكولاتة في خطوة واحدة وبكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدونات بصوص الشيكولاتة اللذيذ، يعشقه الجميع الكبار والصغار لكونه خفيف وملئ بمذاق الشيكولاتة، يا له من نوع حلوى رائع بجانب كوب القهوة في بداية اليوم بمذاقة الملئ بالشوكولاتة اللذيذة، يرغب الأطفال في تناوله بإستمرار ويعتبر الأصح من تناوله جاهز من المحلات لا نضمن جودتة ونظافته تعلم طريقة عمله في المنزل لكي نضمن جودة وصحته حيث أن حواء تسعي دائماً لتوفير كل ما ي غب في تناوله أفراد أسرتها ولاكن من البيت للحماية والوقاية من أي أضرار في الأطعمة التي يتناولها اطفالنا الصغار واليوم ومن خلال هذا المقال سون نتناول طريقة سهلة لعمل أشهى انواع الدونات بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة داخل كل بيت.

مكونات عمل الدونات:

يمكنك عمل أشهى دونات بالشوكولاتة بمكونات متواجده داخل كل مطبخ للإستمتاع بالمذاق الرائع، من خلال إتباع المقادير الأتية كما يلي:-

2 كوب دقيق.

ربع كوب ماء دافيء.

2ملعقة كبيرة مايونيز.

كوب زبادي.

2ملعقة كبيرة لبن بودرة.

خميرة.

رشة ملح.

ملعقة سكر.

ملعقة بيكينج بودر.

لتزين الدونات:

التزين على حسب الرغبة فكل منا مذاقه الخاص، وإليكم بعض الأفكار لتزين الدونات.

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة قرفة

صوص شيكولاتة.

كراميل.

طريقة التحضير:

يمكنك عمل أشهى دونات وضمان نجاحه من اول مره من خلال إتباع الخطوات الأتية بالتفصيل والترتيب.

في كوب ماء دافئ نضع السكر والخميرة ونقلب ونتركها تخمر 10 دقائق يلزم التأكد من كونها خمرت فعلاً. تعد الخميرة أساس نجاح العجينة فيجب التأكد من كونها صالحة وخمرت. في وعاء نضع الدقيق والملح والبيكينج بودر ونقلبهم ثم نضيف المايونيز والزبادي والخميرة ونقلب حتى نحصل عجينة متماسكة ونغطي ونتركها تخمر لمدة ساعة في مكان دافئ. يجب تركها تأخد الوقت المناسب لها حتى تخمر ساعة أو أكثر أو أقل حسب حرارة الجو. بعد أن تخمر العجينة نقوم بفردها بسمك نص سنتي على سطع مرشوش بالدقيق. نشكل العجينة على شكل دوائر ونغطاء زجاجة صغيرة نقوم نتفريغ نصف دائرة العجين. ونتركها تخمر مرة أخرى. بعد أن تخمر نحضر وعاء به زيت ساخن غزير وننزل بدوائر العجين برفق ونقلبها على الوجهين لتأخد اللون الذهبي اللذيذ. وبعد أن تبرد نقوم بتزينها بصوص الشيكولاتة والكراميل ورشة سكر وقرفة. التزين يكون حسب الرغبة والمذاق المرغوب لدينا.

مكونات الدونات المحشي نوتيلا:

لعمل ألذ دونات بحشوة النوتيلا الشهية يجب إتباع المقادير والمكونات الأتية كما يلي:-

2 ونصف كوب دقيق.

ربع كوب ماء دافيء.

2علبة زبادي.

2 ملعقة مايونيز.

2 ملعقة لبن بودرة.

خميرة.

2 ملعقة سكر.

بيكينج بودر.

ملح.

مكونات الحشو:

نوتيلا.

طريقة التحضير:

تتبع الخطوات الأتية بالترتيب لضمان نجاح الدونات بحشوة النوتيلا كما يلي:-

نضع في كوب ماء الخميرة وملعقة سكر ونتركها تخمر. في وعاء نضع الدقيق و البيكينج بودر والملح واللبن ونقلبهم ثم نضيف الخميرة والزبادي والمايونيز ونعجنهم مع بعض حتى نحصل على عجينة طرية. ونتركها تخمر في مكان دافئ، ثم نقسم العجينة لكرات صغيرة نفس حجم الليمون الكبير ونفردها برفق بسمك نصف سنتي ونرصها في صينية بها ورقة زبدة ونتركها ترتاح لمدة 10دقائق. نقوم بتسخين زيت غزير على نار متوسطة وننزل بكرات الدونات ونقلبها على الوجهين حتى تأخد اللون الذهبي. وبعد أن تبرد تماماً نضع النوتيلا في كيس حلواني ونصنع فتحة صغيرة في الدونات ونحشيها ونزين بسكر بودرة ونقدمها.

مكونات عمل النوتيلا البيتي:

يمكنك عمل النوتيلا في البيت لضمان جودتها وصحتها بدلاً من شرائها من الخارج وعدم ضمان نظافتها من خلال المكونات والمقادير الأتية كما يلي :-

3 معالق كبيرة كاكاو خام.

3معالق كبيرة نسكويك.

1ملعقة صغيرة نسكافية (أو قهوة)

بندق مفروم (إختياري).

نصف كوب حليب.

كوب إلا ربع زيت.

كوب سكر بودرة.

طريقة عمل النوتيلا البيتي:

لعمل أشهى نوتيلا بيتي بمذاق شهى ورائع ومثل الجاهزة بالإضافة إلى ضمان جودتها ونظافتها يجب إتباع الخطوات الأتية بالترتيب كما يلي:-

في الخلاط نقوم بوضع الحليب والسكر والكاكاو والنسكويك والنسكافيه ونخفق جيداً حتى تمتزج المكونات معاً ونتأكد من ذوبان السكر . نقوم بإضافة الزيت تدريجياً مع الإستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي متجانس. القوام نتحكم به بكمية الحليب فيجب أن نسكب تدريجياً وعند الحصول على القوام المطلوب نكتفي بهذا المقدار. نضيف البندق في الأخر ونقلب حتى يمتزج من النوتيلا.

مكونات عمل صوص الكراميل:

يسهل تحضيره في المنزل بدلاً من شراءه جاهز بأسعار باهظة إليكي المكونات والمقادير الأتية لعمل أشهى صوص كراميل.

كوب سكر.

ربع كوب ماء.

كوب كريمه.

ملعقة زبده (بدرجه حراره المطبخ).

طريقة عمل صوص الكراميل:

تتبعي الخطوات الأتية بالترتيب لضمان عمل صوص الكراميل الأقتصادي اللذيذ مثل الجاهز.

في وعاء نقوم بوضع السكر والماء ونضعه على نار هادئه ونقلب من وقت لاخر ولاكن بدون استخدام ملعقه فيعمل ذالك على تكتله بل بهز الوعاء فقط حتى يأخذ اللون الذهبي المكرمل. ثم بعد ذالك نقوم بطفئ النار ووضع الكريمة والتقليب بسرعه بالمضرب اليدوي العادي حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض. نقوم برفعها على النار مره أخرى حتى تتجانس المكونات بشكل جيد ونحصل على قوام كريمي. ثم نقوم بوضه الزبدة ونقلبها حتى تذوب. ونتركه يبرد تماماً ثم نقوم بحفظ الصوص في علبة محكمة الغلق ونضعها في الثلاجه لحين الاستخدام. نلاحظ انه عندما يبرد بيثقل قوامة.

مكونات عمل صوص الشيكولاتة البيتي:

كوب شيكولاتة خام.

2 ملعقة كاكاو.

ربع كوب زيت.

كوب حليب.

ملعقة فانيليا.

ربع كوب سكر أبيض بودرة.

طريقة تحضير صوص الشيكولاتة:

نقوم بتسيح الشيكولاتة على بخار ماء أو في الميكرويف اولاً. ثم نقوم بوضع في الخلاط أو المضرب الكهربائي الشيكولاتة وعليها باقي المكونات ونخفق. نضيف الزيت تدريجياً مع الإستمرار في الخفق حتى يصبح الخليط متجانس. نستخدم الصوص بعد تجهيزه في تزين الدونات.

يمكن تزين الدونات بالعديد من الصوصات وكلاً منه يضيف مذاق له مختلف مثل صوص الكراميل، والشيكولاتة التي سبق وحضرناه من قبل، والآن سوف نتناول طريقة عمل صوص البرتقال لتزين الدونات لعمل دونات بصوص البرتقال اللذيذ.

مكونات صوص البرتقال:

عصير برتقال فريش.

ملعقة نشأ

3 معالق كبيرة سكر.

فانيليا.

طريقة التحضير:

نضيف كل المكونات لقدر على النار ما عدا النشأ ونتركة حتى يغلي ويذوب السكر تماماً. في ربع كوب ماء نعمل على إذابة النشأ ونضيفه على الخليط وعندما يثقل الخليط نطفئ النار ونتركه يهدأ. ونستخدمه في تزين الدونات ونرش على الوجه مكسرات حسب المتوفر.

مكونات عمل الدونات بالشوفان:

كوب ونصف دقيق شوفان.

حبة موزة.

3 بيضات.

ملعقة سكر.

2 ملعقة عسل نحل.

ملعقة كبيرة قرفة.

كوب زبادي

فانيليا.

بيكينج بودر.

قطعة خميرة صغيرة.

رشة ملح.

للتزين كوب سكر بقرفة.

طريقة عمل الدونات بالشوفان:

في وعاء نقوم بوضع دقيق الشوفان بعد نخله ونتركه جانباً. في وعاء آخر نضع البيض والموز المهروس والملح وباقي المكونات ونخفقها معاً نحصل على قوام كريمي متجانس، ثم نضيف الشوفان ونقلب. نترك العجين يخمر لمدة ساعة، ثم نشكل الدونات نفرد العجين على سطح مرشوش دقيق ونقطعه على هيئة دائرة ونعمل فجوة في المنتصف بغطاء زجاجه صغيرة مثلا. نتركها تخمر ثانيتاً لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بقليها في زيت غزير ونقلبها على الوجهين. إذا كنتي سيدتي ترغبي في عمله بالشوفان في فترات الدايت فسوف تدخليه بعد أن يخمر في الفرن المحمي مسبقاً لكي ينضج بدلاً من قليه في الزيت. وبعد أن ينضج ويبرد نقوم بتزينه بالسكر والقرفة او اي صوص متوفر.

مكونات عمل الكرواسون:

كيلو دقيق أبيض.

2 علبه زبادي.

كوب ماء دافئ.

نصف كوب زيت نباتي.

5معالق حليب بودره.

3 معالق خميره.

3 معالق كبيره سكر.

بيكينج بودر.

2 ملعقة خل.

رشة ملح.

2 كوب زبدة (لدهن طبقات الكرواسون).

مكونات دهن الوجه:

ملعقه صغيره نسكافية.

ملعقة سكر.

ماء.

طريقة تحضير الكرواسون:

في العجان نضع الدقيق والملح والبيكنج بودر وأيضاً الخميرة والحليب البودر والسكر الأبيض ونخلطهم جيداً حتى تمتزج المكونات. ثم نضيف الخل والزيت والإستمرار في العجن لمدة 10دقائق، ونضيف المياه تدريجياً ونستمر بالعجن لحين الحصول على عجينة ممتزجة. نقسم العجينة إلى كرات صغيرة وتركها في مكان دافئ حتى تخمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة تقريباً. نفرد كرات العجين كل واحده على حدى بسمك نصف سنتي وندهن بين كل طبقة والأخرى زبدة ونستمر حتى نحصل على أربع أو خمس طبقات ونضعها الثلاجة ترتاح. نعيد فرد طبقات العجينة مرة أخرى بسمك أيضاً نصف سنتي وتقطيعها على هيئة مثلث ونقوم بلف رول. نقوم برص الكرواسون بصنية بها ورقه زبدة ونقوم بدهن الكرواسون بخليط دهن المعجنات (النسكافيه والسكر والماء) ونضعه بالفرن الساخن حتى ينضج على درجة حرارة متوسطة وعلى الرف الاوسط.

يمكن عمل الكرواسون بحشوات مختلفة منها الشيكولاتة أو النوتيلا ويمكن ايضاً حشوها بالفراولة اللذيذة.

طريقة عمل كرواسون بحشوة الفراولة: