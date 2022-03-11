نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالعجينة القطنية طريقة خبز الحليب الهش الناعم خفيف مثل القطن ومفيد للأطفال بمكونات بسيطة في المقال التالي

إليكم طريقة خبز الحليب الهش بالعجينة القطنية في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وفي وقت قياسي، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من الأمهات لأنها خفيفة وطرية على أطفالهن كما أنها أكثر ضمانًا من الخبز والفطائر الجاهزة من المخابز، ففي هذه الفترة أصبحت الأمهات تخاف أن يتناول أطفالها أي شيء من المحلات أو المطاعم لأننا نعيش أزمة صحية حاليًا وعدوى فيروسية منتشرة تؤدي بالأشخاص إلى الوفاة من الكبار وحتى الأطفال. طريقة عمل خبز الحليب الهش بالعجينة القطنية مقادير الوصفة:- كوبان كبيران من الحليب الدافئ.

كوب من الخميرة الجافة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

زيت نباتي.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

بيضتان.

كيس بيكنج باودر.

ستة أكواب من الدقيق الأبيض.

زبدة بلدي.

ملح طعام. مقادير دهن سطح الخبز بيضة (صفار البيض).

حليب طازج.

كيس فانيلا. طريقة تحضير العجينة قومي بوع كل من السكر الأبيض والحليب والخميرة في وعاء مناسب وبواسطة المضرب اليدوي قومي بخفق المكونات جيدًا حتى تتجانس.

واتركي الخليط لمدة عشر دقائق حتى يصبح حجم الخميرة أكبر وتختمر جيدًا مع تغطيته بقطعة قماش نظيفة.

أضيفي الزيت والملح والخل والبيكنج باودر والبيض وبواسطة المضرب اليدوي قومي بخفق المكونات جيدًا.

بعد ذلك أضيفي الدقيق بشكل تدريجي إلى العجينة وقلبيها جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة تمامًا.

ثم أضيفي الزبدة البلدي إلى العجينة وقومي بعجنها مرة أخرى حتى تصبح العجينة طرية أكثر.

بعد أن تصبح العجينة طرية قومي بتغطيتها بكيس من النايلون لمدة ساعة كاملة حتى تختمر مرة أخرى. طريقة عمل كرات العجينة وخبزها قومي بتقطيع العجينة إلى عدة كرات حجمها متساوي وبعد ذلك قومي بتجهيز صينية وقومي بتغطيتها من أسفل بورق الزبدة.

رصي كرات العجينة في الصينية وترك مسافة بين كل قطعة واتركيها في مكان درجة حرارته دافئة لمدة نصف ساعة حتى تختمر مرة أخرى.

قومي بدهن سطح كل كرة من كرات العجينة بصفار البيض ثم رشيها بالسمسم أو حبة البركة للتزيين.

ضعي الصينية داخل الفرن حتى تحمر العجينة وتصبح جاهزة للتناول ثم أخرجيها واتركيها تبرد وابدئي في تقديمها. عمر شويل - جدة بالعجينة القطنية طريقة خبز الحليب الهش الناعم خفيف مثل القطن ومفيد للأطفال بمكونات بسيطة - ثقفني

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