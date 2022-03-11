نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشة ومقرمشة.. طريقة عمل الزلابية اللذيذة في المنزل وجربى هذه الطريقة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم طريقة عمل الزلابية التي تبحث عنها ربات البيوت لعملها لأفراد الأسرة حيث نجد أن لا أحد يختلف على حبها فهي من الحلويات لذيذة الطعم، كما تعتبر من الحلويات الموفرة والتي نجد أن جميع مكوناتها تكون متواجدة في كل منزل، فقومي بصنع أخف حلوى لأولادك في أسرع وقت واضمني نظافة صنعها لهم.

طريقة عمل الزلابية

إليك عزيزتي الأم أفضل طريقة للزلابية المقرمشة وبمكونات سهلة، فقومي بصنعها لأطفالك حتى يستمتعون بألذ تحلية بعد الوجبات، وإليك الطريقة فيما يلي:

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة

نعرض لكم طريقة اعداد الزلابية المقرمشة بسهولة لأحلى من الحلواني وسر نجاح لقمة القاضي فقط اتبعي الخطوات التالية:

مقادير لقمة القاضي

كوب من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة من ملح الطعام.

نصف ملعقة من نشا الذرة.

ونصف ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

كيس من الفانيليا.

كوب من الماء الفاتر.

ربع كوب من السكر البودر أو الشكولاتة الخام أو كمية من الشربات.

طريقة لقمة القاضي زي المحلات

في كوب من البلاستيك قومي بوضع ربع كوب من الماء الدافئ.

بعد ذلك أضيفي إليه الخميرة الفورية.

ثم قومي بوضع السكر.

بعد ذلك قلبي المكونات جيداً.

ثم غطي الكوب بكيس بلاستيك أو بأي غطاء مناسب.

بعد ذلك قومي بوضع الدقيق في بولة.

ثم ضعي عليه نشا الذرة.

بعد ذلك أضيفي ملح الطعام، ثم قلبيهم جيداً.

ثم بعد أن تتأكدي أن الخميرة تضاعفت كميتها قومي بوضعها على الدقيق، وقلبيهم معاً.

بعد ذلك أضيفي الماء واستخدمي المضرب اليدوي في التقليب حتى تصبح لديك عجينة لينة.

ثم أشعلي الفرن واجعليه يدفأ.

بعد ذلك اتركي الخليط لمدة ساعة في الفرن بعد أن تقومي بتغطيتها.

ثم سخني كمية من الزيت واتركيه على النار حتى يسخن جيداً.

بعد ذلك الآن أحضري طبق به ماء.

ثم استخدمي ملعقة فقومي بوضعها في الماء، وقطعي بها العجينة مثل الكرة.

بعد ذلك أكملي باقي العجين، وانتظري دقيقة وبعد أن يصبح اللون ذهبياً قومي بتقليبها،

ثم نرفعها من الزيت على مناديل ورقية.

بعد ذلك قومي بتذويب الشوكولاتة وزيني جزء بها، والجزء الآخر زينيه بالسكر المطحون.

طريقه مبتكرة لعمل الزلابية

يمكنكِ استخدام كمية مناسبة من الخبز الفينو الجاف، وقومي بوضع ملعقتين من الحليب وملعقة من الزيت، واعجينهم جيداً، ثم شكليها على هيئة كرات واقليها بالطريقة المعتادة، وستحصلين على كرات لقمة القاضي المقرمشة.

في نهاية المقال قد نكون تحدثنا عن طريقة عمل الزلابية بأسهل الطرق وبمكونات بسيطة متوفرة لديك في منزلك، فكل ما يمكنك عمله تحضير المقادير كاملة وأن تسيري على نفس الخطوات التي قمنا بعرضها عليك من خلال المقال حتى يتذوق أولادك ألذ زلابية.