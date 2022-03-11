نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي فطير الجلاش بالسجق بكل سهولة وزي الجاهز في المقال التالي

تعد وصفات الجلاش من الأكلات التي لاغنى عنها في العزومات وعلى مائدة رمضان المعظم الذي يهل علينا بعد أيام قليلة والجلاش يمكن إعداده بعدة طرق منها الحلو والحادق واليوم سوف أقدم لكى وصفة فطيرة الجلاش بالسجق سوف تحبيها أنتي وأفراد أسرتك وسوف يطلبونها منك بإستمرار وأيضا غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات المهمة لصحة أفراد أسرتك ويمكن اعداد فطيرة الجلاش على وجبة الغداء او العشاء او تصنعيها على سفرة رمضان كوجبة شهية ولذيذة وهى تعد بطريقة سهلة وسريعة. مقادير فطيرة الجلاش بالسجق الشهية: نصف كيلو من الجلاش الطازَج.

نصف كيلو من السجق.

ربع كيلو من الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة.

فلفل ألوان.

نصف كوب من الزيتون الأخضر أو الأسود الشرائح.

كوب من الجبن المشكل موتزاريلا وشيدر ورومي.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بيضة واحدة.

نصف كوب من اللبن.

معلقتين من السمن.

معلقتين من الزيت. طريقة عمل فطيرة الجلاش بالسجق: أولاً نقوم بمزج السمنة والزيت لكى نستخدمهم لدهان طبقات الجلاش ونحضر صنية من صوانى البيتزا مقاس 28 أو 30 المتوفر لديكى ونقوم بدهنها جيداً. ثم نقسم الجلاش إلى جزئين ونبتدى نرص طبقات الجلاش في الصنية وبين كل ثلاث طبقات ندهن مزيج السمن والزيت. ثم نقطع السجق إلى قطع صغيرة ونقطع الطماطم إلى قطع صغيرة وكذلك الفلفل الألوان نقطعه إلى مكعبات صغيرة ونقوم ببشر الجبن وخلطه ثم نرص قطع السجق في الصنية على الجلاش. ثم نضيف له الطماطم والفلفل والزيتون الشرائح وأخيراً نضع مكيس الجبن عليهم ثم نضع باقي الجلاش عليهم وبين كل ثلاث طبقات ندهن مزيج السمن والزيت ونقطع فطيرة الجلاش حسب الرغبة مثلثات أو مربعات. وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق. وفى هذه الأثناء نحضر وعاء ونفرغ به اللبن والبيضة ونضع عليهم الفلفل الأسود ونقوم بمزج هذا الخليط جيداً حتى يتجانس البيض مع اللبن. ثم نخرج صنية فطيرة الجلاش من الفرن بعد 10 دقائق ونضيف إليها هذا الخليط بالتدريج حتى يتجانس مع فطيرة الجلاش. ونرجع الصنية مرة أخرى إلى الفرن لمدة 10 دقائق أخرى حتى تمام النضج وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة إعملي فطير الجلاش بالسجق بكل سهولة وزي الجاهز - ثقفني

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