نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عجينة السمبوسة وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبحشوات مختلفة في المقال التالي

يعتبر طبق السمبوسة من المقبلات اللذيذة والشهية على المائدة وخصوصاً على المائده الرمضانية فهو له مذاق مختلف في تلك الأيام المباركة وتتميز عجينة السمبوسة بقبولها العديد من الحشوات فيمكن حشوها باللحم المفروم أو الجبن أو غيرها من الحشوات المتوفرة في المنزل لذلك فهي تعد من الأكلات التي تتوفر فيها العناصر الغذائية المختلفة التي يحتاجها الجسم. مكونات عجينة السمبوسة: ٢ كوب دقيق.

كوب ماء دافئ.

رشه فلفل أسود.

رشه ملح.

ربع كوب زيت. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع الدقيق ثم نعجنه بالماء الدافئ ثم نضيف الزيت ورشه الملح والفلفل الأسود ثم نواصل العجن حتي يصبح لدينا عجينة متماسكة ذو قوام متوسط. ثم نغطيها جيداً ونتركها ترتاح بعد مرور وقت على العجين لا يقل عن ثلاث ساعات. نرش قليل من الدقيق على سطح حتى يسهل علينا فرد العجين وتقطيعه إلى شرائح رقيقة. وبهذا نكون حصلنا على عجينة السمبوسة التي يمكن تقبل إضافة الكثير من الحشوات. مكونات سمبوسة بالجبنة: مجموعة مختلفة من الجبن(فيتا، جُبْن مطبوخ موزاريلا، كيري). نعناع. بقدونس. زيتون. طريقة التحضير: ضعي في وعاء كبير مجموعة الجبن والبقدونس المقطع والنعناع والزيتون وامزجيهم جيداً. ثم نحضر طبقة من طبقات عجينة السمبوسه ونقوم بفرد الحشوه عليها ونثنيها على شكل مثلث وندهن طرف المثلث بمعجون الماء والدقيق المخفف جداً لتغلق جيداً. ونكرر العملية حتي ننتهي من كَمّيَّة الحشوه. ثم في مقلاه سخني الزيت على النار قومي بقلي السمبوسه حتى تحصلي على اللون الذهبي. قومي بنزع السمبوسه من الزيت تصفيتها وبذلك قد حصلتي على طبق السمبوسه اللذيذ. سمبوسة باللحمة المفروم: نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومه فرما ناعماً.

نصف معلقه صغيره ملح.

ربع معلقة صغيرة فلفل أسمر.

٢ معلقة زيت.

نصف معلقة صغيرة بهارات مشكلة. طريقة التحضير: احضري مقلاه كبيرة وضعيها على النار سخني الزيت ثم ضعي البصل وقلبيه واتركيه حتى يذبل. أضيفي اللحم وقلبيه ثم أضيفي الملح والفلفل والبهارات وقلبيهم جيداً ثم واتركيه حتى ينضج. بعد ذلك ضعي اللحم في طبق واتركيه حتى يبرد. ثم افردي ورقه من السمبوسه وضعي بيها الحشوه واغلقيها. ثم عندما تنتهي من الكميه ضعي مقلاه على النار واقلي السمبوسه وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة أسرار عجينة السمبوسة وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبحشوات مختلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار عجينة السمبوسة وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبحشوات مختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.