أقوى تفتيح ميبو والنشا بطريقة سحرية ومن أول استخدام لعام 2022

أقوى تفتيح ميبو والنشا يعد من الوصفات التي تجعل وجهك منير كالبدر وتفتح البشرة بطريقة طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، ومن السهل عمل هذا الكريم في المنزل وبتكلفة ضئيلة جداً وفى وقت قياسي لن تصدقيه، وحيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات ومن أهمها فيتامين سي وفيتامينات أخرى كثير التي تغذي بشرتك، وحيث يعمل النشا على إزالة الكلف والرؤوس السوداء الموجودة على الوجه، ويمكن عمل كريم ميبو بوصفات أخرى كثيرة منها بالخيار والعسل والبنجر ومنها الكثير من الوصفات الطبيعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل أقوى تفتيح ميبو والنشا السحري الذي يعمل على تبييض وجهك بطريقة لن تصدقينها من قوة مفعولها لعام 2021.

مكونات عمل أقوى تفتيح ميبو والنشا السحري

سوف نستعرض مع بعض مكونات أقوى خلطة التي تعطي نتيجة مبهرة في خلال ثواني معدودة وبمكونات طبيعية وهى كالآتي:-

12جرام كريم ميبو.

ثلاث معالق صغيرة من النشا.

عشرة جرام من لبن البودرة.

ربع كوب من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة عصير من الليمون.

ملعقة من زيت الجوز.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام كريم ميبو والنشا لترطيب ولكي تتخلصي من السواد الذي بوجهك ليعطيك بياض ناصع ونقاء من الحبوب ونظافة لوجهك وتلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-