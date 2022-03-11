نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باي باي هالات.. ماسك للهالات السوداء وانتفاخ العين بمكونات طبيعية من مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الهالات السوداء من المشاكل المزعجة لدى الكثير من الفتيات مما يجعلهم يقومون بالبحث عن ماسك للهالات السوداء من مكونات طبيعية متوفرة في المنزل، ويمكن عمله بطريقة سهلة للقضاء على الهالات السوداء التي تؤرق الفتيات بأسرع وقت، وفي هذا المقال سوف نقوم بتوضيح طريقة عمل ماسك سهل وسريع.

ماسك للهالات السوداء

تنتج الهالات السوداء نتيجة الإرهاق والسهر المستمر وقلة النوم، ويمكن القضاء عليها بوصفات طبيعية من مكونات منزلية.

ماسك زيت اللوز المر للهالات السوداء

يعمل زيت اللوز الحلو على ترطيب منطقة العين والقضاء على الهالات السوداء، ويمكن عمله بالطريقة التالية:

المكونات:

10 نقط من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

الطريقة:

أولاً قومي بخلط زيت اللوز مع عسل النحل جيداً.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك بالصابونة الجلسرين.

ثم قومي بوضع كمية من الخليط في منطقة حول العين.

بعد ذلك قومي باستخدام أصابعك في الطبطبة على منطقة حول العين.

ثم انتظري لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك قومي بغسلها بالصابون الجلسرين.

ماسك اكياس الشاي الاخضر للهالات السوداء

المكونات:

باكيت من الشاي الاخضر.

ربع كوب من الماء المغلي.

الطريقة:

أولاً قومي بنقع باكيت الشاي في الماء المغلي، واتركيه حتى يبرد تماماً.

بعد ذلك قومي بوضع الباكيت على عينك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم قومي بإعادة تلك الخطوة عدة مرات لمدة ساعة متواصلة.

ماسك الخيار للهالات السوداء

يعد الخيار من الخضروات الغنية بالفيتامينات التي تقلل من الهالات السوداء بالطريقة التالية:

المكونات:

حبة من الخيار.

الطريقة:

أولاً قومي بتقطيع حبة الخيار إلى قطع طولية.

بعد ذلك ضعي قطع الخيار في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم ضعي قطع الخيار على عينيك لمدة ربع ساعة.

البطاطس للهالات السوداء

تعمل البطاطس مع أوراق النعناع على تقليل الانتفاخات والهالات، ويمكن عملها بالطريقة التالية:

المكونات:

حبة متوسطة من البطاطس.

ملعقة كبيرة من أوراق النعناع.

الطريقة:

أولا قومي بسلق حبة البطاطس.

بعد ذلك قومي بطحنها في الخلاط الكهربائي.

ثم ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعة.

بعد ذلك ضعي من الخليط على منطقة العينين.

ثم اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، وقومي بشطفها جيداً.

وفي نهاية السطور السابق ذكرها قد قمنا بتوضيح طرق متعددة لعمل ماسك للهالات السوداء بمكونات صحية متوفرة في المنزل تعمل على إزالة الهالات السوداء بطريقة آمنة، ولقد قمنا بشرح طريقة عمل ماسك زيت اللوز الحلو، ماسك أكياس الشاي، وماسك الخيار، وأخيراً ماسك البطاطس وأوراق النعناع.