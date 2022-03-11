لعشوة مبتكرة سريعة.. الميني بيتزا السائلة فرحى اطفالك وامتعيهم أثناء المذاكرة

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الكثير منا يبحث عن طريق عمل بيتزا بطريقة سهلة ومختلفة عن الطريقة العادية لها، لذلك سوف نعرض عليك طريقة عمل الميني بيتزا السائلة والتي تعتبر من أبسط الطرق وأسهلها ومكوناتها متوفرة في المنزل لذلك فهي من الطرق الموفرة، فقومي بمتابعة السطور القادمة لتقومي بعمل ألذ ميني بيتزا. الميني بيتزا السائلة عزيزتي الأم قومي بعمل الميني بيتزا بطريقة سهلة ومكونات بسيطة فقومي بتحضير المكونات و اصنعيها لأولادك، وإليك المكونات فيما يلي: بيتزا في المقلاة بدون فرن المكونات: نصف كوب من اللبن الحليب الدافئ.

كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

ربع كوب من زيت الزيتون إذا توفر لديك أي زيت نباتي.

حبة واحدة من البيض الأحمر بدرجة حرارة الغرفة.

ربع ملعقة من الزعتر.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كيلو من الطماطم.

فصين من الثوم.

كمية مناسبة من الزيتون المقطع.

جبنة موتزاريلا.

بسطرمة أو أي حشو متوفر لديك. طريقة التحضير: أولا في بولة نقومي بوضع الدقيق الأبيض، ثم ضعي عليه الزعتر الجاف.

بعد ذلك قلبي المكونات الجافة جيداً.

ثم قومي بإضافة حبة البيض.

بعد ذلك أضيفي إليهم زيت الزيتون.

ثم قلبي المكونات جيداً.

أخيراً ضعي اللبن الحليب الدافئ على المكونات، وقلبي باستخدام المضرب اليدوي حتى لا يتكتل العجين السائل.

الآن أصبح لديك عجينة سائلة.

بعد ذلك افرمي الثوم وقومي بعمل الطماطم عصير.

ثم في طاسة قومي بوضع ملعقة من الزيت وأضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

بعد ذلك أضيفي عصير الطماطم، واتركيه على النار حتى تتسبك الطماطم.

ثم أضيفي الفلفل الأسود، ثم قومي بوضع ملح الطعام.

بعد ذلك قومي بتسخين الطاسة وضعي بها نقطتين من الزيت.

ثم اسكبي ملعقة من العجين السائل

بعد أن تبدأ في النضج ضعي الصلصة عليها وافرديها.

بعد ذلك أضيفي الفلفل الأخضر والزيتون والجبن.

ثم اتركيها على النار الهادئة حتى تنضج.

بعد ذلك اكملي باقي العجين، قدميها في أطباق التقديم. في نهاية المقال نود أن نقول أن بالرغم من أن البيتزا العادية طعمها رائع وسهلة إلا أن طريقة الميني بيتزا السائلة من أسهل الطرق وألذها، لذلك قمنا بعرض أفضل طريقة لعملها لنسهل عليك الأمر في العزومات وفي أعياد الميلاد، ويمكنك أن تقدميها لأولادك في الإفطار. عمر شويل - جدة لعشوة مبتكرة سريعة.. الميني بيتزا السائلة فرحى اطفالك وامتعيهم أثناء المذاكرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعشوة مبتكرة سريعة.. الميني بيتزا السائلة فرحى اطفالك وامتعيهم أثناء المذاكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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