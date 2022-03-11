اوعى ترميه.. تنظيف الزيت بعد القلي ورجعية جديد مرة أخرى و وفرى فلوسك

الآن يمكنك عزيزتي تنظيف الزيت بعد القلي بكل سهولة وبطرق بسيطة جداً دون عناء، فمن خلال سطور المقال سوف نعرض عليك هذه الطرق حيث أن الكثير يحب تناول المقليات، ولكن استعمال الزيوت لمرات عديدة تجعله يتسخ وتجعل من الأكل طعم غير مستحب، لذلك عليك متابعة المقال حتى تقومي بتنظيفه بسهولة.

تنظيف الزيت بعد القلي

يمكنك تنقية الزيت المستعمل بكل سهولة وبطرق كثيرة، وإليك بعض منها فيما يلي:

استخدام مصفاة الزيت: يمكنك استخدام المصفاة فى تنقية الزيت المستعمل بوضع طبق عميق ووضع المصفاة فوقه، ثم نقوم بسكب الزيت بالمصفاة حتى يتم التخلص من الزوائد المتكتلة بزيت القلي المستخدم.

أيضاً استخدام قطعة قماش قطنية: يمكنك وضع قطعة من القماش فوق طبق من البلاستيك وراعي أن يكون الزيت بارد، ثم قومي بسكب الزيت وكرري ذلك عدة مرات حتى يصبح الزيت أكثر نظافة.

نصائح لتنظيف زيت القلي المستعمل

يمكنك إتباع عدة نصائح عندما تقومين تبييض الزيت المستعمل فيما يلي:

عليك القيام بتعيين درجة الحرارة حتى لا يصبح ساخن جداً ويزيد به بقايا الطعام المحروق.

قومي بتنظيف الطاسة أولاً بأول بعد أن تقومي برفع أول جزء من الطعام أثناء القلي.

عليك جعل الزيت بارداً قبل أن تقومي بسكبه في الزجاجة مرة أخرى.

بعد أن تقومي بتصفية الزيت، وتضعيه في الزجاجة ضعيها في مكان بارد، وعليك مراعاة استخدام الزيت المصفى خلال شهر واحد من التخزين، ولا يزيد عن ذلك.

عندما تلاحظين أي تغيير في لون أو رائحة الزيت عليك أن تتخلصي منه أو تستخدميه في عمل الصابون.

لا تستخدمي الزيت المصفى مرات كثيرة فاستخدميه على الأكثر ثلاث مرات.

عليك أن تنظفي الطاسة المستخدمة في القلي بعد كل استخدام.

عند قلي السمك عليك أن تقومي بوضع كمية بسيطة من الدقيق حتى لا يحترق الدقيق ويصبح كتل محروقة.

في نهاية المقال قد نكون تحدثنا عن تنظيف الزيت بعد القلي بعدة طرق. كما قمنا بعرض نصائح عند تنظيف الزيت. فعليك إتباع هذه الطرق حتى تضمني الحصول على زيت نظيف. مناسب للقلي مرات أخرى حتى توفري الكثير من الأموال دون تغيير في طعم الأكل.