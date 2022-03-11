طريقة عمل شوربة العدس الصحية للتخسيس بطريقة سهلة في البيت

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يعتبر العدس من أهم أنواع البقوليات، وحيث يدخل العدس في العديد من الأنظمة الغذائية المتخصصة لتخفيض الوزن، ولذلك لما يحتويه العدس من ألياف غذائية التى تساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما يساعد العدس في عملية الهضم وحركة الأمعاء، كما يتميز العدس بقيمة عالية من البروتين والحديد، حيث يعتمد الكثير من الأشخاص النباتيين على العدس كبديل للحوم، كما يحتوي العدس على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة لجسم الإنسان، كما أن العدس يحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية، وحيث أن شوربة العدس من الأكلات المحبوبة في جميع أنحاء العالم من قبل الجميع من الناس، وهي عبارة عن وجبة دافئة ولذيذة وغير مكلفة لصنعها ولديها عدد كبير من الفوائد الصحية، وحيث أن شوربة العدس وجبة مفضلة عند النباتيين، سوف نتعرف الآن على طريقة إعداد شوربة العدس بطعمها اللذيذ وبطريقة سهلة وشهية ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل شوربة العدس للرجيم
المكونات:
- عدد ثماني أكواب من الماء.
- كوب ونصف من العدس الأحمر الصغير المغسول والمصفي.
- نصف كوب من البصل المفروم الناعم.
- نصف كوب من الأرز.
- عدد ثلاث فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقة ونصف صغيرة من الكمون.
- ملعقة ونصف صغيرة من الكركم.
- ملعقة ونصف صغيرة من البقدونس طازج.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار قدر ثم ضعي في قدر ثماني أكواب من الماء مع كوب ونصف من العدس الأحمر ثم بعد ذلك يضاف إليهم نصف كوب من الأرز مع ملعقة ونصف صغيرة من الكمون وملعقة ونصف صغيرة من الكركم ثم بعد ذلك يضاف إليهم نصف كوب من البصل وثلاث فصوص من الثوم المفروم.
- الخطوة الثانية أخلطي المكونات حتى تمتزج قليلاً ثم ضعي القدر على عندما تغلي الماء قومي بتخفيف النار واتركي المزيج لمدة 35 دقيقة أو حتى يتم نضج العدس تماماً والأرز إحرصي على تحريك الشوربة من وقت إلى آخر لتتفادي احتراق العدس أو التصاقه بالقدر.
- الخطوة الثالثة قومي بسكب الشوربة في طبق عميق وزينيها بالملعقة ونصف صغيرة من البقدونس المفروم وقطع الليمون الحامض وبعد ذلك أصبحت شوربة العدس لاصحاب الرجيم جاهزة للتقديم.
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