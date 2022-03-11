طريقة عمل شوربة العدس الصحية للتخسيس بطريقة سهلة في البيت

يعتبر العدس من أهم أنواع البقوليات، وحيث يدخل العدس في العديد من الأنظمة الغذائية المتخصصة لتخفيض الوزن، ولذلك لما يحتويه العدس من ألياف غذائية التى تساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما يساعد العدس في عملية الهضم وحركة الأمعاء، كما يتميز العدس بقيمة عالية من البروتين والحديد، حيث يعتمد الكثير من الأشخاص النباتيين على العدس كبديل للحوم، كما يحتوي العدس على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة لجسم الإنسان، كما أن العدس يحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية، وحيث أن شوربة العدس من الأكلات المحبوبة في جميع أنحاء العالم من قبل الجميع من الناس، وهي عبارة عن وجبة دافئة ولذيذة وغير مكلفة لصنعها ولديها عدد كبير من الفوائد الصحية، وحيث أن شوربة العدس وجبة مفضلة عند النباتيين، سوف نتعرف الآن على طريقة إعداد شوربة العدس بطعمها اللذيذ وبطريقة سهلة وشهية ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل شوربة العدس للرجيم

المكونات:

عدد ثماني أكواب من الماء .

كوب ونصف من العدس الأحمر الصغير المغسول والمصفي .

نصف كوب من البصل المفروم الناعم .

نصف كوب من الأرز .

عدد ثلاث فصوص من الثوم المفروم .

ملعقة ونصف صغيرة من الكمون .

ملعقة ونصف صغيرة من الكركم .

ملعقة ونصف صغيرة من البقدونس طازج .

طريقة التحضير :