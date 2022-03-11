نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاث وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر نهائياً خلال أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قشرة الشعر من أكثر المشكلات التي يعاني منها الكثير من الأفراد الفتيات والرجال خاصة في فصل الشتاء بسبب جفاف المناخ وغيرها من الأسباب الأخرى وتعتبر القشرة من مشكلات الشعر المزعجة وتعطي احساس بالحرج لدى الفتيات بسبب مظهرها المزعج الغير لائق بالشعر وفي ذات الوقت تسبب مشكلة تساقط الشعر وضعف في الشعر من الجذور حيث ينتج عنها الكثير من المشكلات، ويوجد منتجات كثيرة للتخلص من القشرة ولكنها تؤدي إلى هيشان الشعر مما يجعل الأفراد تبتعد عن تلك المنتجات حتى لا تتسبب في مشكلات كبيرة، مما ظهرت بعض المنتجات الطبيعية تساعد على الحد من مشكلات قشرة الشعر بسهولة ودون عناء وإذا كنت تريد وصفات طبيعية لقشرة الشعر يمكنك متابعة هذا المقال.

وصفات طبيعية للتخلص من القشرة

زيت جوز الهند للقشرة:

يساعد حمام الزيت بزيت جوز الهند على ترطيب فروة الشعر مما يعمل على إزالة قشرة الشعر، حيث يجب تغطية الشعر بالزيت يومياً قبل النوم وستلاحظين النتيجة في خلال أسبوع على الأقل.

خل التفاح للقشرة:

يشتهر خل التفاح على نطاق واسع في الكثير من الوصفات الطبيعية الخاصه بالشعر وكذلك الأنظمة الغذائية حيث يستخدم احياناً للتخسيس فهو يساعد على قتل البكتيريا وفي ذات الوقت يمنح الشعر الرطوبة مما يقلل من جفاف فروة الشعر المتسبب فى ظهور القشرة، ويتم استخدام خل التفاح عن طريق وضع ملعقتين كبيرتين من الخل على كأس من الماء وتقلبهم ثم غسل الشعر بهم بشكل عميق بحيث يتم التركيز على فروة الشعر ويتم استخدام تلك الوصفة بشكل يومي.

وصفة الأسبرين للقشرة:

تبرز وصفة الأسبرين من أهم وصفات الشعر التي يتم استخدامها للقشرة فهي تعمل على إزالة الطبقة الخارجية من القشرة بشكل صحي وعميق وتنظيفها عن طريق تحضير عدد من أقراص الأسبرين حسب كثافة الشعر ما يقارب من أربع حبات وتفتيتهم حتى يصبح مطحون ثم إضافة مسحوق الآيس كريم على الشامبو الخاص بك ويفضل أن يكون الشامبو خالي من الكبريت ويتم تركهم على فروة الشعر لمده خمس دقائق قبل غسل الشعر.