يعد بسكويت الكوكيز من الحلويات التي يسهل إعدادها وتحضيرها في المنزل، كما إنها لا تحتاج إلى وقت ولا مجهود كثير في التحضير، وكما يتم حشوة بسكويت الكوكيز حسب كل ذوق، وذلك من خلال إضافة التمر أو المكسرات أو الفواكه المجففة أو رقائق الشكولاتة، وحيث أن مكوناته بسيطة ومتوفرة في المنزل، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت الكوكيز بقوام هش في منزلك بطريقة سهلة وبسيطة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بسكويت الكوكيز

يوجد الكثير من أصناف البسكويت حول العالم فإن المطابخ العالمية تتسابق في تحضير المعجنات بشكل خفيف ومذاق حلو لذيذ حيث تعتبر المعجنات الرقيقة مثل البسكويت هي الأشياء التي تستحوذ على إعجاب جميع الأفراد وتعتبر مناسبة لتناولها في أوقات متفاوتة مما يجعل الإبداع فيها على نطاق واسع، حيث يتم تحضير البسكويت بشكل عام في مناسبات متعددة.

المكونات:

أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

أثنين كوب من حبيبات الشوكولاتة الصغيرة .

كوب كبير من الزبدة الحلويات .

كوب من السكر الأبيض .

عدد أثنين حبات من البيض .

ملعقة من الفانيلا البودرة .

ملعقة من مسحوق البيكنج بودر .

ذرة من ملح الطعام .

طريقة التحضير :