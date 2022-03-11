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يعد بسكويت الكوكيز من الحلويات التي يسهل إعدادها وتحضيرها في المنزل، كما إنها لا تحتاج إلى وقت ولا مجهود كثير في التحضير، وكما يتم حشوة بسكويت الكوكيز حسب كل ذوق، وذلك من خلال إضافة التمر أو المكسرات أو الفواكه المجففة أو رقائق الشكولاتة، وحيث أن مكوناته بسيطة ومتوفرة في المنزل، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت الكوكيز بقوام هش في منزلك بطريقة سهلة وبسيطة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بسكويت الكوكيز
يوجد الكثير من أصناف البسكويت حول العالم فإن المطابخ العالمية تتسابق في تحضير المعجنات بشكل خفيف ومذاق حلو لذيذ حيث تعتبر المعجنات الرقيقة مثل البسكويت هي الأشياء التي تستحوذ على إعجاب جميع الأفراد وتعتبر مناسبة لتناولها في أوقات متفاوتة مما يجعل الإبداع فيها على نطاق واسع، حيث يتم تحضير البسكويت بشكل عام في مناسبات متعددة.
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- أثنين كوب من حبيبات الشوكولاتة الصغيرة.
- كوب كبير من الزبدة الحلويات.
- كوب من السكر الأبيض.
- عدد أثنين حبات من البيض.
- ملعقة من الفانيلا البودرة.
- ملعقة من مسحوق البيكنج بودر.
- ذرة من ملح الطعام.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء عميق وواسع ثم ضعي فيه كوب من السكر فوق كوب كبير من الزبدة اللينة ثم قومي بخفقهم مع بعضهما البعض بإستخدام المضرب البيض الكهربائي أو بإستخدام المضرب اليدوي حتى يصبح معجون طري ثم بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة من الفانيلا البودرة فوق معجون السكر والزبدة مع الاستمرار في الخفق.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة البيضة الأولى فوق المعجون مع الاستمرار في الخفق حتى تختفي تماماً ثم تضاف إليهم البيضة الثانية مع الاستمرار في الخفق.
- الخطوة الثالثة قومي باحضار وعاء واسع وعميق ثم ضعي فيه كوب من الدقيق الأبيض مع ملعقة من البيكنج بودر وذرة من ملح الطعام واخلطيهم جيداً.
- الخطوة الرابعة قومي بسكب مزيج الدقيق والملح والفانيلا في الوعاء الزبدة والسكر بالتدريج مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات مع خليط الزبدة والسكر حتى نحصل على عجينة بسكويت الكوكيز بعد ذلك تضاف حبيبات الشوكولاتة الصغيرة الحجم فوق عجينة بسكويت الكوكيز مع الحرص على تحريك العجينة بلطف بإستخدام ملعقة خشبية حتى تمتزج حبيبات الشوكولاتة بشكل متساوي في جميع أجزاء العجينة.
- الخطوة الخامسة ابدائي في تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ويتم الضغط على الكرات براحة اليد حتى تتحول إلى شكل دائري مسطح وبعد ذلك قومي بتسخين الفرن على درجة 190 ويترك الفرن حتى يسخن ثم قومي بوضع بسكويت الكوكيز في صينية للفرن وقومي بوضع الصينية في الفرن ويترك في الفرن لمدة عشر دقائق حتى يتم النضج وبعد ذلك يترك بسكويت الكوكيز حتى يبرد، ثم يقدم مع المشروبات الباردة وبعد ذلك قومي بحفظ البسكويت في عبوة محكمة للغلق حتى لا يتغير طعمه وقرمشته.
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