نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الارز البسمتي بالخلطة بخطوات سهلة في المنزل في المقال التالي
يعد الأرز بالخلطة من الوصفات التى تقدم في المطاعم، ويعد من الوصفات الشهية وسريعة التحضير، فهو عبارة عن أرز بسمتي أو مصري يتم طهيه بالبهارات الملح والفلفل والقرفة ومرق الدجاج، ثم يتم تزيينه بالمكسرات المحمصة حسب ذوق كل شخص، وحيث يتم تقديمه مع الأرز بالخلطة مع الدجاج أو اللحم، كما يحضر الأرز بعدة نكهات وذلك بحسب التوابل المضافة إليه، ويستخدم في الكثير من الأكلات، وهو مفيد جداً لجسم الإنسان، حيث يحتوي على الألياف والنشويات الضرورية مما يسهل في عملية الهضم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الارز البسمتي بالخلطة بكل سهولة وبطريقة مضمونة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الارز البسمتي بالخلطة
المكونات:
- أثنين كوب من الأرز البسمتي.
- ثلاث أكواب من شوربة الدجاج.
- أثنين كوب كبير من الخضار المشكل مثل البازيلاء والجزر والفاصوليا خضراء.
- بصلة واحد متوسط ومفرومة.
- مكعب واحد من شوربة ماجى دجاج.
- واحد ذرة حلو معلب.
- فنجان واحد من اللوز المقشر.
- فنجان واحد من صنوبر البهارات مثل حبهان والهيل وقرفة عيدان أو مطحون وورق لاورا وبهارات لحمة وفلفل أسود
- ملعقة واحد من الكركم.
- ثلاث ملاعق من السمن.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار إناء ثم ضعي فيه ملعقة من السمن ونرفع الإناء على النار ثم نضع البصل المفروم على أن تدبل البصلة ويصبح لونها ذهبى ثم بعد ذلك يضاف كوب من الشوربة حتى تغلى الشوربة ثم نضع كمية من الخضار المشكل مع والذرة وفنجان من جميع البهارات الموضحة.
- الخطوة الثانية يتم إضافة مكعب الماجى ونترك الخضار حتى يتشرب من كمية الشوربة ثم قومي بغسل الأرز البسمتى جيداً ثم ضعيه على الخضار والذرة وبعد ذلك ضعي أثنين كوب من الشوربة واذا احتاج الارز مزيد من الازر ضعى نصف كوب أخر مع مراعاه في الملح بعد 15 دقيقة نقوم بكشف غطاء الاناء للتاكد من ان الارز دخل فى النضج.
- الخطوة الثالثة قومي بوضع أثنين ملعقة من السمن فى طاسة ثم نضع اللوز المقشر ونحرك فيه حتى التحمير وقبل الوصول للتحمير للون الذهبى ونضع كمية الصنوبر تتحمر فى نفس الوقت حتى يصبح المزيج لونه بنى الفاتح ثم نقوم بوضعهم المزيج فى إناء الارز ويقلب بخفة الأرز بالخضار والمكسرات حتى لا يتكسر الارز ويظل على شكل الحبة الطويلة يقدم فى طبق للتقديم وهو ساخن وبعد ذلك أصبح جاهزًا للتقديم.
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