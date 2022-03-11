طريقة عمل الارز البسمتي بالخلطة بخطوات سهلة في المنزل

يعد الأرز بالخلطة من الوصفات التى تقدم في المطاعم، ويعد من الوصفات الشهية وسريعة التحضير، فهو عبارة عن أرز بسمتي أو مصري يتم طهيه بالبهارات الملح والفلفل والقرفة ومرق الدجاج، ثم يتم تزيينه بالمكسرات المحمصة حسب ذوق كل شخص، وحيث يتم تقديمه مع الأرز بالخلطة مع الدجاج أو اللحم، كما يحضر الأرز بعدة نكهات وذلك بحسب التوابل المضافة إليه، ويستخدم في الكثير من الأكلات، وهو مفيد جداً لجسم الإنسان، حيث يحتوي على الألياف والنشويات الضرورية مما يسهل في عملية الهضم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الارز البسمتي بالخلطة بكل سهولة وبطريقة مضمونة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الارز البسمتي بالخلطة

المكونات:

أثنين كوب من الأرز البسمتي .

ثلاث أكواب من شوربة الدجاج .

أثنين كوب كبير من الخضار المشكل مثل البازيلاء والجزر والفاصوليا خضراء .

بصلة واحد متوسط ومفرومة .

مكعب واحد من شوربة ماجى دجاج .

واحد ذرة حلو معلب .

فنجان واحد من اللوز المقشر .

فنجان واحد من صنوبر البهارات مثل حبهان والهيل وقرفة عيدان أو مطحون وورق لاورا وبهارات لحمة وفلفل أسود

ملعقة واحد من الكركم .

ثلاث ملاعق من السمن .

طريقة التحضير :