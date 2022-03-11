نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار طريقة عمل كفتة الدجاج بالبطاطس في البيت بكل سهولة في المقال التالي
تعد كفتة الدجاج بالبطاطس من الأطباق المشهورة والمعروفة على نطاق واسع في الوطن العربي، حيث يتم تقديمها دائما على مائدة الطعام أو في العزائم أو في المناسبات، وحيث يتم تحضيرها وإعدادها بطرق متعددة ومختلفة، وكما يتم إعدادها بأشكال متنوعة أيضاً، وهي تمتاز بمذاقها الطيب وطعمها الخفيف وبقوامها المقرمش وبنكهاتها المتنوعة، حيث أنها تتميز بأنها من الأطعمة الشهية والمقرمشة، كما أن مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ وطريقة تحضير لاتأخذ وقت ولا مجهود كثير، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل كفتة الدجاج بالبطاطس المقرمشة في البيت بكل سهولة وبطريقة مضمونة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كفتة الدجاج بالبطاطس
المكونات:
- دجاجة واحدة مخلية ومسلوقة.
- عدد بيضة واحدة.
- حزمة من البقدونس مفروم.
- ثمرة واحدة من البصل.
- ثمرة واحدة كبيرة من البطاطس المسلوقة.
- كوب واحد من البقسماط المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ملعقة واحدة صغيرة من البهارات.
- كمية من الزيت الغزير للقلي.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بتقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة الحجم وبعد ذلك قومي بإحضار الكبة ثم ضعي فيه البصل وبعد ذلك ضعي عليه قطع الدجاج وافرمي المزيج جيداً مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثانية قومي بهرس البطاطس جيداً ثم قومي بوضع عليها حزمة البقدونس المفروم والجبن ثم بعد ذلك يضاف إليهم الملح والفلفل والبهارات وقلبيهم مع بعضهم البعض وبعد ذلك ضعي مزيج البطاطس على مزيج الدجاج المفروم في الكبة واخلطي المزيج جيداً حتى يتم الإختلاط بينهم.
- الخطوة الثالثة ابدائي في تشكيل مزيج الدجاج والبطاطس إلى كرات متساوية في الحجم ثم بعد ذلك ضعيها في البيض ثم البقسماط ثم بعد ذلك قومي بتسخين الزيت في مقلاة مناسبة على نار متوسطة وبعد ذلك ضعي كرات الدجاج في الزيت الساخن وقلبيها برفق حتى يتم النصج وتصبح ذهبية اللون وبعد ذلك قومي بإخراج كرات الدجاج وضعيها على مناديل المطبخ الورقية حتى تصفى من الزيت تماماً وبعد ذلك أصبحت كفتة الدجاج بالبطاطس جاهزة للتقديم وقدميها إلي أفراد أسرتك مع المكرونة و المايونيز.
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