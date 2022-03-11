أسرار طريقة عمل كفتة الدجاج بالبطاطس في البيت بكل سهولة

تعد كفتة الدجاج بالبطاطس من الأطباق المشهورة والمعروفة على نطاق واسع في الوطن العربي، حيث يتم تقديمها دائما على مائدة الطعام أو في العزائم أو في المناسبات، وحيث يتم تحضيرها وإعدادها بطرق متعددة ومختلفة، وكما يتم إعدادها بأشكال متنوعة أيضاً، وهي تمتاز بمذاقها الطيب وطعمها الخفيف وبقوامها المقرمش وبنكهاتها المتنوعة، ‏حيث أنها تتميز بأنها من الأطعمة الشهية والمقرمشة، كما أن مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ وطريقة تحضير لاتأخذ وقت ولا مجهود كثير، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل كفتة الدجاج بالبطاطس المقرمشة في البيت بكل سهولة وبطريقة مضمونة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كفتة الدجاج بالبطاطس

المكونات:

دجاجة واحدة مخلية ومسلوقة .

عدد بيضة واحدة .

حزمة من البقدونس مفروم .

ثمرة واحدة من البصل .

ثمرة واحدة كبيرة من البطاطس المسلوقة .

كوب واحد من البقسماط المطحون .

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون .

ملعقة واحدة صغيرة من البهارات .

كمية من الزيت الغزير للقلي .

طريقة التحضير :