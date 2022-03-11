خليكي ست بيت شاطرة..طريقة تخزين وحفظ الليمون من السنه للسنه من غير ما لونه ولا طعمه يتغير

طريقة تخزين وحفظ الليمون من السنه للسنه من غير ما لونه ولا طعمه يتغير، يوجد أنواع كثيرة من الفواكه لها أكثر من فائدة، منها ما يصنع عصير ومنها ما يتم أكله، وفي كلتا الحالتين فوائدها جميلة، وخاصة الليمون الذي يعتبر من الأحماض، ولا يمكن الاستغناء عنه في الصيف أو في الشتاء، فهو منتج صيفي ولكن يتم تخزينه لفصل الشتاء، لأنه يدخل في مكونات كثيرة من الأطعمة وغيرها، وطرق تخزينه سهلة وبسيطة، وسوف نوضح هذه الطرق.

طريقة تخزين وحفظ الليمون من السنه للسنه

سوف نقدم لكم الآن أكثر من طريقة في حفظ وتخزين الليمون بدون ما يتغير لونه أو طعمه

يتم شراء الكمية المطلوب تخزينها من الليمون و نقوم بغسلها جيدا ونخرج منها أي ثمرة بها إصابات أو جروح.

وإذا كان حفظ الليمون لغرض الاستعمال لمدة شهر أو شهرين فقط يتم اتباع الآتي:

نحضر برطمان نظيف ونغسله جيدا ونضع فيه ماء نظيف ونقوم بوضع الليمون بداخله مع الماء ثم نغلقه جيدا ونضعه في الثلاجة ونأخذ منه ونغلقه مرة أخري.

أما في حالة إذا كان الحفظ سيستمر طويلا يتم اتباع الخطوات التالية:

طريقة أخرى لتخزين الليمون في الثلاجة