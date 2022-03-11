خليكي ست بيت شاطرة..طريقة تخزين وحفظ الليمون من السنه للسنه من غير ما لونه ولا طعمه يتغير

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طريقة تخزين وحفظ الليمون من السنه للسنه من غير ما لونه ولا طعمه يتغير، يوجد أنواع كثيرة من الفواكه لها أكثر من فائدة، منها ما يصنع عصير ومنها ما يتم أكله، وفي كلتا الحالتين فوائدها جميلة، وخاصة الليمون الذي يعتبر من الأحماض، ولا يمكن الاستغناء عنه في الصيف أو في الشتاء، فهو منتج صيفي ولكن يتم تخزينه لفصل الشتاء، لأنه يدخل في مكونات كثيرة من الأطعمة وغيرها، وطرق تخزينه سهلة وبسيطة، وسوف نوضح هذه الطرق.
طريقة تخزين وحفظ الليمون من السنه للسنه
سوف نقدم لكم الآن أكثر من طريقة في حفظ وتخزين الليمون بدون ما يتغير لونه أو طعمه
- يتم شراء الكمية المطلوب تخزينها من الليمون و نقوم بغسلها جيدا ونخرج منها أي ثمرة بها إصابات أو جروح.
وإذا كان حفظ الليمون لغرض الاستعمال لمدة شهر أو شهرين فقط يتم اتباع الآتي:
- نحضر برطمان نظيف ونغسله جيدا ونضع فيه ماء نظيف ونقوم بوضع الليمون بداخله مع الماء ثم نغلقه جيدا ونضعه في الثلاجة ونأخذ منه ونغلقه مرة أخري.
أما في حالة إذا كان الحفظ سيستمر طويلا يتم اتباع الخطوات التالية:
طريقة أخرى لتخزين الليمون في الثلاجة
- نقوم بشراء كمية الليمون المطلوب تخزينها، ثم نغسلها جيدا وبعد ذلك نقوم بتقطيعها.
- ونحضر عصارة الليمون ونقوم بعصره جميعه في إناء نظيف.
- ثم بعد ذلك بعد الانتهاء من العصر، نقوم بإحضار أكياس بلاستيكية صغيرة لزوم الحفظ في الثلاجة.
- ونملأ نصفها أو على حسب الرغبة.
- نفرغ الأكياس من الهواء الموجود بداخلها جيدًا وذلك بواسطة الضغط عليها بعد التعبئة بعصير الليمون ونربطها ونضعها في الفريزر.
- أو نقوم بإحضار مكعبات بلاستيكية صغيرة مخصصة لمثل هذه الأغراض، أو أدراج الفريزر.
- ونملأها قليلا ونضعها برفق في الفريزر حتى تتجمد، وبعدها نخرجها ونغطيها بأكياس بلاستيكية
- حتى لا تلتقط روائح أطعمة أخرى مخزنة.
- يمكن استخدام مكعب الليمون في أي وقت ثم نعيد غلق الأكياس بإحكام.
- ومن خلال الطرق السابقة نستطيع تخزين الليمون في المنزل لفترة طويلة كما أننا قد ذكرنا كيفية تخزين الليمون على صورته الكاملة وكذلك عصير الليمون
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