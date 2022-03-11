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الجميع منا يعشق تناول الكيكة بجميع أنواع وأشكلها سواء كانت تورتة أو كيكة سويسرول أو تشيز كيك، ولا أحد يختلف على تناولها، فهي من أسهل وأسرع، من المتعارف عليه أن مكونات الكيكة دقيق وحليب وبيض وبيكنج بودر وفانيليا وسكر، وكن مع تطور المطابخ العربية والأوربية، قاموا بتقديم الكيكة بدون دقيق وبيض، وهي غير مكلفة، وأساسها البسكوت السادة المطحون بديل الدقيق،
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة اللذيذة بدون دقيق وبيض للشيف نادية السيد
تعملي أسهل الطرق لتحضريها بطريقة الشيف نادية السيد، وقد قدمنا لكم وصفة أخرى لتحضير كيكة الحليب الساخن من أعدادها، يمكنك أن تقدمها سادة أو تزين بالكريم شانتيه، حضريها بالشوكولاتة أو الفانيليا وأبهري عائلتك بطعهما الرائع، سنقدم أيضاً لكم الطريقة بالفيديو والتي لا تستغرق نصف ساعة بتحضيرها.
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون دقيق وبيض
المكونات
- 400 من البسكوت السادة.
- ربع كوب سكر ناعم.
- ربع كوب كاكاو محلى.
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- كوبان حليب دافئ.
مكونات التزين أختياري
- كيس كريم شانتية.
- ملعقة كبيرة كاكاو محلي.
- كوب الا ربع حليب مثلج.
- نصف كوب قطع شوكولاتة.
- نصف كوب كريمة ساخنة.
- أو بديل الكريمة كوب حليب وملعقتان كبيرة قشطة أو زبدة.
- شوكولاتة فراماسيل للتزين.
طريقة التحضير
- نطحن البسكوت والسكر بالمطحنة، حتى نحصل على قوام ناعم.
- نضع البسكوت المطحون في وعاء عميق، ثم نضيف البيكنج بودر والكاكاو.
- نقلب هم جيداً ثم نصب بالتدريج الحليب، حتى نحصل على عجينة سائلة.
- ندهن صينية مناسبة بالزيت ثم نصب الخليط، ونضعها في فرن مشعل مسبقاً على درجة حرارة 170°، لمدة عشرون دقيقة.
- نحضر وعاء عميق ونفرغ الكريم شانتية ونضع الكاكاو.
- ثم نصب الحليب بالتدريج مع أستخدام المضرب الكهربائي.
- سنحصل على سمك سميك نضع الكريم شانتية بالثلاجة يهدء قليلاً.
- نختبر الكيكة بخلة الأسنان بعد مضى تلت ساعة، نضع الكريم شانتية على الكيكة.
- نساويها باسبتيولا من جميع الجوانب، نضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.
- نحضر جناش الشوكولاتة للتزين، نكسر الشوكولاتة بالسكين ونضعها في وعاء عميق.
- نسخن الحليب أو الكريمة ثم نضيفها على الشوكولاتة ونقلبها حتى تذوب الشوكولاتة تماماً.
- نتركها تبرد تماماً ثم نصبها على الكيكة، نضعها بالثلاجة لمدة نصف ساعة قبل التقديم.
- قطعيها ورصيها بأطباق التقديم وزينها بالفرماسيل وقدمي بجانبها مشروبك المفضل.
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