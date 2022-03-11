أصنعي بنفسك صابونة الكركم لتبييض وتفتيح البشرة وإزالة الأسمرار والتصبغات مهما كانت درجتها

الكركم من البهارات التى توجد فى العديد من الأكلات، كما أن الكركم يدخل فى معظم الوصفات التجميلية لما له من فوائد عديدة فى التفتيح وعلاج مشاكل البشرة، فهو يعمل على علاج حب الشباب وإزالة آثار الحبوب والرؤوس السوداء، ويمكن تحضير صابونه الكركم بمكونات سهله وبسيطة، ولذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة تحضير صابون الكركم للتفتيح.

يعتبر الكركم من التوابل التى تدخل فى العديد من الأكلات، فهو يكسبها اللون والمذاق اللذيذ، كما أنه يتميز بلون أصفر، فهو يعطى الأرز اللون الاصفر الجذاب، ولا يقتصر فقط الكركم فى استخدامه للاكلات، بل هو يدخل فى العديد من الوصفات التجميلية التى تمد البشرة بالتفتيح والإشراق، وبسبب كل فوائد الكركم العظيمة، سوف نقدم فى هذا المقال عن طريقة وصفةعمل صابون الكركم لتفتيح البشرة.

طريقة عمل صابون الكركم لتفتيح البشرة

الكركم من التوابل التى لها فوائد عديدة فى صحه الإنسان، فهو يعمل على تحسين صحه المناعة وتقويتها، كما يعمل مسحوق الكركم على علاج نزلات البرد والكحه، فهو ممتاز فى تقوية المناعة، وليس فقط يقتصر الكركم فى علاج نزلات البرد، بل هو يدخل فى العديد من الوصفات التجميلية ومستحضرات التجميل التى تعمل على تفتيح البشرة طبيعياً دون أى أضرار بها، ويمكن صنع صابون الكركم فى المنزل بكل سهولة فهو يفتح البشرة والجسم كله، فهذه الصابونة تعمل على إزالة الرؤوس السوداء وإغلاق مسامات البشرة، وتعتبر صابونة الكركم الحل الأمثل فى التخلص من حب الشباب، فهى تعالج جميع مشاكل البشرة، كما أنها تصلح لجميع أنواع البشرة، فهى لطيفة وخفيفة على ملمس البشرة، وتعطى البشرة النعومة والترطيب

عمل صابونه الكركم لتفتيح البشرة فى المنزل

المكونات

صابونه جليسرين شفاف.

2 معلقة صغيرة من الكركم.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

معلقة صغيرة من زيت ماء الورد.

قالب لتشكيل الصابون