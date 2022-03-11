سر عمل المندي السعودي..تعالى هقولك على سر عمل مندي الدجاج في الفرن بالطريقة السعودية مش هتبطلي تعمليه خطوة بخطوة 

عمل مندي الدجاج في الفرن بالطريقة السعودية مش هتبطلي تعمليه خطوة بخطوة، يعد الدجاج مندي من أشهر الأكلات في اليمن التي لها طرق عمل مختلفة، وهى التي تعتبر عن دجاج أو لحم مع الارز البسمتي والتي تسعى الكثير من الأمهات معرفة طريقة عملها من أجل تغيير في مائدة الغذاء والتي لها مذاق رائع وشهي.

عمل مندي الدجاج في الفرن بالطريقة السعودية

تعتبر وصفه الدجاج المندي من اكثر الوصفات المشهورة في السعودية والان من خلال موقع ثقفي سوف نقدم لكم طريقة تحضير الدجاج المندي في الفرن

مكونات عمل الدجاج مندي

دجاج مقطع 4 قطع.

ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة كبيرة بودره بصل.

وملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كركم.

وملعقة صغيرة كاري.

عود قرفة.

ورق لورا.

رشه حبهان مطحون.

ليمون أسود.

رشه بهارات دجاج.

3 أكواب أرز.

ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة.

طريقة تحضير الدجاج مندي

ضعي الدجاج والبابريكا والكركم والكاري والحبهان المطحون والبصل البودر والبهارات والملح والفلفل الأسود في وعاء وقلبيهم جيداً.

ثم ضعي الوعاء في الثلاجة لمدة من ساعة إلى 3 ساعات.

ضعي في مقلاة السمن على النار ثم ضعي بها الدجاج وقلبيها حتى تنضج جيداً.

ثم ضعي الأرز و3 أكواب ونصف ماء وعود قرفة والليمون الأسود والكاري والكركم والحبهان المطحون والبهارات في صينية الفرن وقلبيهم جيداً.

ثم أضيفي ورق لورا والملح وقلبيهم بدون نار وأضيفي السمن واسكبيها في الصينية فوق الأرز وقلبيهم مرة أخرى.

لفي الصينية بورق فويل بإحكام وقومي بعمل ثقوب من الأعلى من الفويل وضعي فوقها الدجاج.

ولفي الصينية مرة أخرى بورق الفويل وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة.

ثم أخرجي الصينية وضعي الأرز في طبق التقديم وفوقه الدجاج.

وأخيراً تم تحضير وصفه الدجاج المندي في الفرن بطريقة سهله .

طريقة عمل الدجاج مندي

سوف نقدم لكم طريقة عمل الدجاج المندي بطريقة سهله وبمكونات بسيطة

مكونات عمل الدجاج مندي

دجاج كاملة.

أرز بسمتي.

نصف بصلة.

4 فصوص ثوم.

حبهان.

ورق لورا.

قرفة.

بودرة زعفران.

كركم.

بهارات.

جزر.

كرفس.

طماطم.

زيت عباد الشمس.

لسان عصفور.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الدجاج مندي