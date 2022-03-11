نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة اقتصادية تعلمي كيفية عمل الباذنجان بدون زيت خطوة بخطوة وبدون تعب أو مجهود في المقال التالي
هناك الكثير من الاكلات التي قد تتسبب في أضرار كبيرة جدًا للجسم عند قليها ومن أهم هذه الاكلات الباذنجان الذي بطبيعة أنسجته الداخلية كنبات يشرب كمية كبيرة من الزيت الذي يتم استخدامه، وهذا قد يتسبب في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم والكثير من المشاكل الأخرى خاصتًا لمن هم يعانون من العديد من الأمراض، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل طريقة يمكن تستخدم بشكل صحي تساعد في وقف امتصاص الباذنجان للزيت وعدم احتياجه للزيت وسوف تحصلين على أفضل طعم بدون أي قلق.
طريقة عمل الباذنجان المقلى بدون استخدام الزيت
الباذنجان أكثر الخضروات المحبوبة والشعبية، والتي يتم تناولها بشكل دائم لذلك يفضل أن يتم تناوله بشكل صحي حتى يستفاد الجسم من فوائده المتعددة التي يحتوي عليها الباذنجان، وطريقة تحضيره كالآتي:
المكونات
- ١كيلو من الباذنجان الاسود الكبير.
- كمية وفيرة من المياه الساخنة.
- اربع ملاعق كبار من الملح.
- ملعقتين فقط من زيت الذرة.
طريقة التحضير
- اغسلي الباذنجان جيدًا بالماء.
- قومي بتقشير الباذنجان بعد ذلك أو احتفظي بالقشر حسب الرغبة في ذلك.
- قطعي الباذنجان إلى شرائح متوسطة الحجم.
- احضري وعاء كبير الحجم به المياه.
- واضيفي بداخلها كمية الملح، وقلبي المكونات جيدًا حتى تذوب جيدًا.
- اضيفي الباذنجان في هذه المياه، واتركيه بداخله لمدة نصف ساعة.
- أحضري مصفاة مناسبة الحجم لكمية الباذنجان.
- ضعي كل الباذنجان فيها واتركيها لمدة ساعة حتى يتخلص الباذنجان من كل كمية المياه الموجودة به ويجف.
- احضري الان مقلاة ذات مادة غير لاصقة ولذلك يفضل التيفال حتى لا تلتصق.
- ثم قومي بوضع الزيت بها.
- اتركي المقلاة على النار حتى تسخن جيدًا.
- رصي بها الباذنجان و اخفضي النار عليه حتى ينضج من الداخل ويصبح طري.
- اتركي الباذنجان حتى يتغير لونه إلى الذهبي.
- قومي بتقليب شرائح الباذنجان بعد ذلك على الجانب الآخر حتى تتأكدي من تغير اللون من كل الاتجاهات.
- ارفعي الباذنجان من المقلاه بواسطة مصفاة الزيت، ثم ضعيه في ورق المطبخ لامتصاص اي زيت قد تعلق به ويصبح جاف ومقرمش ولذيذ.
- يتم تقديمه الآن ويتم تناوله مع العديد من الأصناف الأخرى.
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