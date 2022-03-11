بطريقة اقتصادية تعلمي كيفية عمل الباذنجان بدون زيت خطوة بخطوة وبدون تعب أو مجهود

هناك الكثير من الاكلات التي قد تتسبب في أضرار كبيرة جدًا للجسم عند قليها ومن أهم هذه الاكلات الباذنجان الذي بطبيعة أنسجته الداخلية كنبات يشرب كمية كبيرة من الزيت الذي يتم استخدامه، وهذا قد يتسبب في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم والكثير من المشاكل الأخرى خاصتًا لمن هم يعانون من العديد من الأمراض، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل طريقة يمكن تستخدم بشكل صحي تساعد في وقف امتصاص الباذنجان للزيت وعدم احتياجه للزيت وسوف تحصلين على أفضل طعم بدون أي قلق.

طريقة عمل الباذنجان المقلى بدون استخدام الزيت

الباذنجان أكثر الخضروات المحبوبة والشعبية، والتي يتم تناولها بشكل دائم لذلك يفضل أن يتم تناوله بشكل صحي حتى يستفاد الجسم من فوائده المتعددة التي يحتوي عليها الباذنجان، وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

١كيلو من الباذنجان الاسود الكبير.

كمية وفيرة من المياه الساخنة.

اربع ملاعق كبار من الملح.

ملعقتين فقط من زيت الذرة.

طريقة التحضير