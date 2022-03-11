نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات إليكم طريقة صبغ الشعر باللون البلاتيني في البيت في المقال التالي
طريقة صبغ الشعر باللون البلاتيني، يعد لون الشعر الأشقر البلاتيني من أكثر ألوان صبغات الشعر المفضلة لدى معظم الفتيات، حيث ترغب كل فتاة في صبغ شعرها بدرجة اللون البلاتيني أو الرمادي الأشقر الذي يمنحها إطلالة أنثوية جذابة وساحرة، فهو لون مميز ورائع ويعد من أحدث صيحات الموضة في عالم صبغات الشعر، ومن هنا سوف نقدم لكن أعزائي الفتيات أسهل طريقة صبغ الشعر باللون البلاتيني الأشقر في المنزل، تابعوا معنا.
طريقة صبغ الشعر باللون البلاتيني
قد يحتاج صبغ الشعر باللون البلاتيني الأشقر إلى عدة مراحل للحصول على نفس الدرجة المطلوبة التي تميل إلى درجة لون الشعر الرمادي أو الثلجي الأشقر الذي يعكس جمال وجاذبية وتألق البشرة، وفيما يلي خطوات ومراحل صبغ الشعر باللون البلاتيني الذي سحر الآلاف من النساء:
الخطوة الأولى: سحب لون الشعر الطبيعي
- لابد من غسل الشعر جيداً قبل استخدام الصبغة، ثم يتم سحب لون الشعر الطبيعي وذلك من خلال ما يلي:
- تحضير بولة صغيرة ويوضع فيها ملعقتين من بودرة سحب اللون البيضاء، ويضاف إليها الهيدروكسيد بنسبة 1:2.
- فرد الخليط على كافة الشعر وتترك لمدة نصف ساعة لكي يتحول الشعر بالكامل إلى اللون الأبيض.
- غسل الشعر جيداً من آثار صبغة الشعر، ثم يجفف تماماً من الماء.
الخطوة الثانية: صبغة الشعر باللون البلاتيني
- وهنا تبدأ الخطوات الثانية للحصول على درجة لون الشعر البلاتيني المميز والجذاب، وذلك من خلال ما يلي:
- تحضير وعاء بلاستيكي شفاف ويفرغ فيه عبوة صبغة أشقر رمادي فاتح.
- إضافة عبوة أخرى من صبغة الشعر باللون البلاتيني، ثم تقلب مكونات الصبغتين مع بعض.
- تقليب الصبغات مع بعضها ثم يتم سكب الهيدروكسيد 30%، مع الاستمرار في تحريك المكونات للحصول على قوام ناعم.
- تقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء، ثم يتم توزيع خليط الصبغة على كامل أجزاء الشعر.
- تمشيط الشعر جيداً حتى تتغلغل الصبغة بيت خصلات الشعر، ثم تترك لمدة عشرون دقيقة للحصول على درجة اللون المطلوبة.
- غسل الشعر بعد المدة المحددة بالماء الفاتر والبلسم للتخلص من آثار الصبغة واستمتعي بلون شعر مميز.
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