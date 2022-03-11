بأسرار الكوافيرات إليكم طريقة صبغ الشعر باللون البلاتيني في البيت

طريقة صبغ الشعر باللون البلاتيني، يعد لون الشعر الأشقر البلاتيني من أكثر ألوان صبغات الشعر المفضلة لدى معظم الفتيات، حيث ترغب كل فتاة في صبغ شعرها بدرجة اللون البلاتيني أو الرمادي الأشقر الذي يمنحها إطلالة أنثوية جذابة وساحرة، فهو لون مميز ورائع ويعد من أحدث صيحات الموضة في عالم صبغات الشعر، ومن هنا سوف نقدم لكن أعزائي الفتيات أسهل طريقة صبغ الشعر باللون البلاتيني الأشقر في المنزل، تابعوا معنا.

طريقة صبغ الشعر باللون البلاتيني

قد يحتاج صبغ الشعر باللون البلاتيني الأشقر إلى عدة مراحل للحصول على نفس الدرجة المطلوبة التي تميل إلى درجة لون الشعر الرمادي أو الثلجي الأشقر الذي يعكس جمال وجاذبية وتألق البشرة، وفيما يلي خطوات ومراحل صبغ الشعر باللون البلاتيني الذي سحر الآلاف من النساء:

الخطوة الأولى: سحب لون الشعر الطبيعي

لابد من غسل الشعر جيداً قبل استخدام الصبغة، ثم يتم سحب لون الشعر الطبيعي وذلك من خلال ما يلي:

تحضير بولة صغيرة ويوضع فيها ملعقتين من بودرة سحب اللون البيضاء، ويضاف إليها الهيدروكسيد بنسبة 1:2.

فرد الخليط على كافة الشعر وتترك لمدة نصف ساعة لكي يتحول الشعر بالكامل إلى اللون الأبيض.

غسل الشعر جيداً من آثار صبغة الشعر، ثم يجفف تماماً من الماء.

الخطوة الثانية: صبغة الشعر باللون البلاتيني