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صفين لؤلؤ.. وصفة رهيبة لتبييض الأسنان وإزالة الجير والاصفرار رائحة الفم تزعج الكثير منا نتيجة تناول الأطعمة وعدم غسل الأسنان أو نتيجة إلى العوامل الوراثية المختلفة، وهذا بالإضافة إلى تراكم الجير على الأسنان فقد تكون بحاجة إلى التخلص من هذه المشاكل والحصول على فم نظيف وخالي تماما من الروائح الغير جيدة وتتخلص من الجير والاصفرار الموجود على الأسنان، حتى تتمكن من الحصول على ابتسامة رائعة وأسنان جميلة ومميزة الشكل وخلابة وذات لون أبيض ناصع، فيمكنك التعرف على بعض الوصفات التي تساعدك في الحصول على أسنان نظيفة ولامعة. محلول الخل لتنظيف الأسنان من الممكن القضاء على الأوساخ والبقع الصفراء الموجودة على الأسنان من خلال استخدام الخل للقضاء على الفطريات.

فالخل فعال في تطهير الفم من الروائح الكريهة ويقضي على البكتيريا المسببة لهذا، وهذا من خلال وضع كمية من الخل في كوب وإضافة ملعقة ملح عليه.

تقلب المكونات جيدا ومن ثم يتم مضمضة الفم به حتى تتخلص من الجير الموجود على الأسنان ويعمل على تفككه تماما.

وبالتالي تحصل على أسنان ولثة خالية من العدوى وخالية من الجراثيم الموجودة عليها في وقت قصير.

وينصح أن يتم وضع كمية الماء عليها لتخفيف تركيز الخل والحصول على نتيجة مرضية. التخلص من الجير بالبيكربونات يتم القضاء على جير الأسنان المتراكم عليها نتيجة تناول الأطعمة وعدم غسل الفم بالمعجون والفرشاة عن طريق خلط ملح مع بيكربونات الصوديوم.

ومن ثم تقلب المكونات جيدا ويتم وضعها على الفرشاة ويتم تفريش الأسنان بها حتى تحصل على أسنان نظيفة ولامعة وخالية من البقع الموجودة عليها.

داوم على استخدام هذه الوصفة المميزة من أجل الحصول على أسنان لامعة وخالية من البقع الصفراء. طريقة مميزة لتبييض الأسنان يتم تنظيف الأسنان من خلال التفريش المستمر من أجل إزالة البقع الجيرية الموجودة على الأسنان.

كما ينصح مضغ كمية من بذور السمسم حتى تتخلص من طبقة الجير الموجودة عليها.

وهذا لأنه يساعد في القضاء على البكتيريا الضارة الموجودة في الفم.

ومن الممكن استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند حتى تتخلص تماما من البكتيريا وتحصل على أسنان نظيفة. عمر شويل - جدة صفين لؤلؤ.. وصفة رهيبة لتبييض الاسنان وازالة الجير والاصفرار نهائيا ورائحة الفم السيئة - ثقفني

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