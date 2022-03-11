مش هتروحي للبيوتى سنتر تانى..هقولك سر صبغ الشعر باللون باللون الأحمر الأرجواني بدون مواد كيميائية ضارة بالشعر

سر صبغ الشعر باللون باللون الأحمر الأرجواني بدون مواد كيميائية ضارة بالشعر، تفضل الكثير من النساء تغيير لون الشعر وصبغه من أجل الشعور بالتجديد والتنوع وعدم الشعور بأي نوع من الملل، وهناك العديد من صبغات الشعر بألوان مختلفة ومتنوعة ولكن يكون بها مواد كيميائية تضر بالشعر وتتلفه مع مرور الوقت، ولذلك من الأفضل استخدام المنتجات الطبيعية لصبغ الشعر، وفي هذا المقال سوف نوضح كيف يمكن صبغ الشعر باستخدام الكركديه.

صبغ الشعر باللون باللون الأحمر الأرجواني

هناك أكثر من طريقة يمكن فيها استخدام الكركديه من أجل صبغ الشعر ومن هذه الطرق:

صبغ الشعر بالخل والكركديه

من أجل تجهيز هذه الطريقة يجب اتباع الآتي:

في إناء بلاستيكي يتم وضع 10 ملاعق من الحناء ونقوم بوضع كوب من الكركديه المغلي عليها مع نصف كوب من خل التفاح ويتم مزج المكونات مع بعضها البعض جيداً.

نقوم بتغطية الإناء ونتركها على جنب لمدة 3 ساعات قبل استخدامها، ثم بعد ذلك يتم إضافة عصير ليمونه.

بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر وتوزيعه جيداً على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف ونقوم بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك المزيج على الشعر لمدة ساعتين أو أكثر حسب درجة اللون المطلوبة.

وتوزيعه جيداً على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف ونقوم بتغطية بغطاء بلاستيكي ويترك المزيج على الشعر لمدة ساعتين أو أكثر حسب درجة اللون المطلوبة. نقوم بعدها بغسل الشعر بالماء والشامبو.

طريقة صبغ الشعر بالكركديه فقط

للحصول على هذه الوصفة يجب تنفيذ الخطوات التالية:

نقوم بإحضار إناء ونضيف فيه نصف لتر من الماء ونضعه على النار ونضيف إليه أوراق الكركديه ونترك الإناء على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

نقوم بعد ذلك بإطفاء النار وترك الكركديه حتى يبرد تماماً ثم يتم تصفيته، ووضعه في زجاجة ونتركه لمدة ليلة كاملة.

يتم تطبيق المزيج على الشعر وتدليك الشعر برفق ونتركه على الشعر لمدة 60 دقيقة، ثم يتم شطف الشعر بالماء.

وتدليك الشعر برفق ونتركه على الشعر لمدة 60 دقيقة، ثم يتم شطف الشعر بالماء. من أجل الحصول على لون أحمر ثابت للشعر فيمكن تكرار استخدام الوصفة مرة كل أسبوع حتى يتم الوصول إلى درجة اللون المطلوبة.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم كيف يمكن الحصول على لون الشعر الأحمر من الكركديه بطريقة سهلة وبسيطة، يمكن اتباع هذه الطريقة وتغيير لون الشعر وصبغه.