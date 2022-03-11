بكيس خميرة غيري شعرك 180درجة أقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

فرد الشعر بالخميرة من المكونات الطبيعية المتميزة، والتي من الممكن أن يتم من خلالها عمل أفضل نوع من أنواع كريمات الفرد للشعر والتي من خلالها من الممكن أن يتم التحضير لأفضل الخلطات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على الشعر المفرود الناعم الخالي من أي تواجد للتجاعيد على الشعر ومن السهل أن تقومي بالتحضير لتلك الوصفة الفعالة والممتازة في التحسين من ملمس الشعر وليست من الوصفات المكلفة بل بأقل الإمكانات من السهل أن تقومي بتوفير الخليط بكل سهولة في البيت، وفيما يلي المقادير الأساسية والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل الخليط وتحضيره في البيت وبكل سهولة، ومن أهم المكونات التي تساعد في الحصول على الخليط ما يلي مع بيان أهم الخطوات للتحضير.

فرد الشعر الخشن بالخميرة

من أسهل وأهم ما يمكن تحضيره من وصفات متميزة للحصول، من بين المكونات المتاحة سهلة الإعداد لتلك التركيبة ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الماء الفاتر.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من جل الصبار. ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

فرد الشعر الخشن بالخميرة