مشروب معجزة لتنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات سنين في 3 أيام 

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مشروب تنظيف القولون هي أحد أهم النقاط الصحية التي يجب التحدث عنها بشكل مفصل، حيث أن القولون هو أحد أجزاء الجسم الموجودة في منطقة البطن، وهو المسئول عن نقل الطعام اثناء الهضم والامتصاص، فلابد من تنظيف القولون بشكل مستمر، حيث أن تنظيفه وتطهيره يساعد على رفع مناعة الجسم، وتحسين عملية الهضم، وتسهيل عمل المعدة والامعاء، وأيضا للقولون فضل كبير في التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في منطقة البطن، كما أنه أيضا يقوم بالمحافظة على صحة الجهاز الهضمي، ولذلك لابد من تنظيف القولون بشكل دوري حتى لا يصاب الانسان بسرطان القولون.
مشروب طبيعي لتنظيف القولون من السموم
يوجد بعض المشروبات الصحية التي يمكن من خلالها تنظيف القولون بصورة طبيعية دون اللجوء إلى الطبيب، حيث يمكن تناول أحد المشروبات التالية:
- تناول كوب من مشروب الزنجبيل المغلي مع كوب من الماء يوميا على الريق.
- تناول كوب من عصير أي نوع من الفاكهة الطازجة قبل النوم، ويفضل تناول عصير التفاح أو الفراولة.
- تناول كوب من الحليب الدافئ المحلى بالعسل الأبيض يوميا في الصباح.
- يجب تناول كوب من الماء الفاتر مضاف له ملعقة من ملح البحر على معدة فارغة، وذلك من أجل تحفيز حركة القولون، والتخلص من الطعام الملتصق بجدار الأمعاء الغليظة.
- يجب تناول كوب من الماء الفاتر ويتم إضافة 3 ملعقة من خل التفاح الطبيعي إلى هذا الماء، حيث أن خل التفاح من أهم السوائل التي تعمل على تطهير القولون.
- تناول كوب من مغلي الليمون والماء ويتم تحليته بملعقة من العسل، حيث أن هذا المشروب من أفضل المشروبات التي تريح المعدة، وتعمل على هضم الطعام بسهولة.
نصائح يجب اتباعها لتنظيف القولون من السموم
لابد من اتباع بعض العادات الصحية السليمة من أجل تطهير القولون وتنظيفه بصورة مستمرة، حيث يجب تنفيذ ما يلي:
- لابد من تناول مشروبات صحية بصورة مستمرة من أجل التخلص من بقايا الطعام المتراكمة على جدار القولون والامعاء.
- تناول الكثير من الخضروات والفواكه الطازجة من أجل تحسين عملية هضم الطعام، وخاصة الخس والبطيخ.
- شرب 10 اكواب ماء يوميا من أجل تنظيف القولون.
- ممارسة بعض التمرينات الرياضية من أجل تنشيط عضلات البطن.
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