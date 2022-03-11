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بالعجينة القطنية.. فطائر الشوكولاتة الهشة بأسهل طريقة فطائر هشة قطنية بالشوكولاتة من الحلويات الشهية التي سوف يحبها الأطفال إذا قمتي بعملها لهم في المنزل، حيث تتكون هذه الفطائر من مكونات سهلة، كما يمكن أن يتم إضافة العديد من المكونات الأخرى المفيدة التي تعمل على تغذية الطفل، وذلك مثل المكسرات أو مثل الشوفان وغيرها من المواد الصحية التي تقوم على تغذية الطفل بشكل كبير، وعلى هذا نتعرف في السطور القادمة على أسهل طريق لعمل الفطائر الهشة المحشية شوكولاته. بالعجينة القطنية.. فطائر الشوكولاتة الهشة بأسهل طريقة وطعم شهي مكونات فطائر هشة قطنية بالشوكولاتة تتكون عجينة الفطائر من كل من المكونات التالية:

500 جم من الدقيق.

مياه دافئة للعجن.

ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه.

ملعقة كبيرة من القشطة.

ربع كوب من الحليب البودرة.

ربع كيلو من الزبدة.

كيس من الخميرة الفورية.

نصف من الحليب الدافئ.

عدد 2 ملعقة من السكر.

مكعبات من الشوكولاتة الخام.

2 ملعقة من الكاكاو البودرة.

القليل من التمر المخلي بدون بذر. طريقة تحضير الفطار القطنية بالشوكولاتة يمكن تحضير فطائر هشة قطنية بالشوكولاتة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم وضع كل من المكونات الجافة مع بعضه البعض في العجان، على أن تقليبها جيداً في العجان.

يتم اختبار الخميرة من خلال وضع ملعقة من السكر، مع كمية الخميرة، وتركها حتى يتم اختبارها.

بعد ذلك، يتم خلط جميع المكونات السائلة مع بعضها البعض.

توضع هذه المكونات في العجان، ويتم عجنها لمدة 20 دقيقة، ثم تترك العجينة حتى تختمر لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك، يتم تشكيل العجينة إلى كور، حيث يتم وضع مكعب شوكولاتة، أو تمر أو مكسرات داخل كل كورة.

يتم رص هذه الكور بجانب بعضها البعض في صينية، ثم تركها تختمر مرة أخرى.

توضع في الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 200، وبعد أن تخرج من الفرن تغطي، ثم تقدم مع صوص شوكولاته. نصائح لنجاح الفطائر يجب اختيار نوع فاخر من الدقيق.

ترك العجينة حتى تختمر تماما لمدة لا تقل عن ساعة إلى ساعة ونصف.

تترك في مكان د افيء وليس بارد.

يتم وضع الفطائر في فرن ساخنة. عمر شويل - جدة بالعجينة القطنية.. فطائر الشوكولاتة الهشه بأسهل طريقة وطعم شهي جربيها للفطار - ثقفني

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