نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقذ اسنانك من التسوس.. كنز في بيتك لتبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان يرغب في معرفته الكثير من الأشخاص حيث تعتبر نوعية المكونات الطبيعية والتي من الممكن أن تستعمل في التبييض للأسنان لها أثر ممتاز على الطبقة الخارجية لمينا الأسنان وهذا ما يساعد على التحسين من اللون الظاهر للأسنان، والتخلص من أي أثر من آثار الاصفرار، وتعتبر تلك الطرق الطبيعية تعد سبيل من بين السبل للعناية بالأسنان بشكل طبيعي وآمن، ومن دون اللجوء لأي نوع من أنواع المبيضات الكيميائية حيث أن الطرق الطبيعية متاحة في البيت وفعلة ومؤثرة بقوة ومن الممكن الاعتماد عليها يوميا لنظافة الأسنان والعناية بها.

تبيض الأسنان بالفحم

الفحم واحد من المكونات التي من الممكن أن تستعمل في العناية بالأسنان والتنظيف التام لطبقة المينا السطحية، والتي قد يكون الاصفرار مسيطر على لونها، ومن الممكن أن يكون هناك تخلص سريع من أي علامات تصبغ من خلال استعمال هذا المكون المميز، والذي من الممكن أن يتم طحنه بشكل جيد، واستعماله يوميا بهدف تفريش الأسنان، ومع الاستمرارية في تفريش الأسنان بالفحم يظهر بياض الأسنان التدريجي.

تبيض الأسنان بالكركم

يمكنك استعمال بودرة ومطحون عشب الكركم بما يحويه من معززات لبياض الأسنان حيث أنه يمتلك المكونات التي تعمل غلى القتل التام لمسببات اصفرار الأسنان وهي بكتيريا الفم حيث يعمل على التطهير الكامل للأسنان، والتخلص التام من أي تواجد لتصبغ الأسنان نتيجة الطبقة الجيرية السطحية وطبقات التكلس الموجودة على الأسنان.

تبيض الأسنان بالملح

الملح من المكونات الممتازة، والتي من الممكن من خلالها أن يتم عمل إزالة كاملة لآثار اصفرار الأسنان، والتخلص من أي لون داكن عليها وهذا أيضا يتم بالمواظبة على استعمال هذه المضمضة الملحية، والتي من الممكن أن تعطي أفضل نتيجة لبياض أسنان دائم وإزالة تامة لروائح الفم السيئة نظرا لكونها مضمضة ملحية مطهرة للفم بالكامل.

طريقة تبيض الأسنان بالليمون

من الممكن أن يتم التبييض الكامل للأسنان وفي أقل وقت ممكن، وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بمكونات مميزة ومنها الليمون، وبقوة الحمض في الليمون، وقوة فيتامين سي يزول صفار الأسنان بفرك الأسنان يوميا بقشور الليمون.