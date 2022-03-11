معجزة القرنفل في التخلص من الشعر الأبيض والشيب نهائيا بطريقة طبيعية بدون صبغات

معجزة القرنفل في التخلص من الشعر الأبيض والشيب نهائيا موضوعنا اليوم هو استخدام القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض، فمع التقدم في العمر يبدأ الشعر الأبيض يغزو شعرك، وهناك عوامل أخرى غير التقدم في العمر تؤثر على لون شعرك وتظهر الشعر الأبيض في وقت مبكر وتتسبب في الشيخوخة المبكرة ومن بين هذه الأسباب هي التوتر الشديد وكذلك مشاكل الحياة والضغوطات النفسية، وتعمل خلطة القرنفل على إزالة أي أثار شيب في شعرك وقد لا تعيدها مرة أخرى بمكونات طبيعية خالية من أي مواد كيميائية.

كيفية استخدام القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض

مكونات الوصفة: –

ملعقة قرنفل واحدة.

زيت قرنفل.

كريم مرطب.

زيت زيتون.

ملعقتان صغيرتان من زيت سمسم.

كمية مناسبة من زيت خردل.

خطوات التحضير: –

جهزي وعاء عميق ومناسب وله غطاء جيد ثم قومي بوضع القرنفل المطحون بداخله وأضيفي إليه زيت السمسم وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك ضعي كمية من زيت الزيتون وزيت القرنفل للخليط السابق وقلبيهم ثم أضيفي إليهم الكريم المرطب وزيت الخردل وقلبي مرة أخرى.

بعد أن تمتزج المكونات قومي بوضع الخليط داخل الوعاء وأغلقيه جيدًا ثم ضعيه في أرضية غرفة مظلمة درجة حرارتها دافئة لمدة يوم كامل أو أكثر.

قبل استخدام الخليط قومي برّج الوعاء ثم قومي بدهنه على شعرك وخاصة على المنطقة التي قد غزاها الشيب والشعر الأبيض.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ربع ساعة كاملة ثم اغسليها بالشامبو أو البلسم المناسب لشعرك وبالماء الفاتر أو البارد.

استمري على الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا حتى يزول الشعر الأبيض تمامًا كما أن الخليط يقضي على معظم مشاكل الشعر.

فوائد زيت القرنفل للشعر

لزيت القرنفل والقرنفل الجاف عدة فوائد للشعر ومن بين هذه الفوائد ما يلي: –