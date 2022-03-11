سم قاتل.. الاطباء يحذرون من إستخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة يسبب الوفاة

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زيت الزيتون من أكثر ما قد لا نعلم عنه الكثير حيث تعتبر المادة الدهنية لزيت الزيتون من بين أبرز ما يمكن أن نستفد منه أكثر من أي نوع من أنواع الدهون، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل على حجم الضرر البالغ للجسم إذا ما تم التناول المفرط لزيت الزيتون، حيث أن العديد من المشكلات الصحية من الممكن أن تتحقق من خلال التناول المفرط لزيت الزيتون، ومن خلال الاستعمال للزيت بشكل خاطئ فهذا ما يتسبب في الضرر للجسم البشري، ومن خلال ما يلي المزيد عن ضرر زيت الزيتون.
اضرار تناول زيت الزيتون
من الممكن أن يتم تناول زيت الزيتون من خلال استعماله في أغراض الطهي، ولكن لا بد وأن تكون طريقة استعماله صحيحة ومناسبة، وتناول زيت الزيتون بكثرة يعمل على الإضرار بالنظام الحيوي للجسم حيث يعتبر من أكثر أنواع الزيوت التي على الرغم من فوائدها الكثيرة إلا أنه تعد من أقوى مكسبات الطاقة أي أن تناوله بشكل مستمر يعمل على الإصابة بحالة السمنة المفرطة وهذا نتيجة لأن زيت الزيتون يتواجد به كم كبير من السعرات الحرارية، والتي من الممكن أن تختزن في الجسم وتتسبب في السمنة لموضعية، والسمنة بكامل أنحاء الجسم وكذلك الدهون الزائدة التي تتجمع حول الأجهزة الحوية للجسم مما يؤثر بالسلب على أداء وعمل تلك الأجهزة في الجسم البشري.
اضرار أخري تحدث بسبب تناول زيت الزيتون
زيت الزيتون من بين أضراره ما يلي:
- زيت الزيتون يتسبب بكثرة تناوله في الإصابة بالحموضة الشديدة حيث أن تناوله المستمر يجعل المعدة في حاجة إلى هضمه مما يجعل هناك نسبة كبيرة في إفراز الحامض المعدي.
- التناول المستمر والغير محسوب لزيت الزيتون يتسبب في اضطراب بالجهاز الهضمي، وتعتبر الكمية المتناولة بإفراط من الزيت متسببة بحالة من عسر الهضم، حيث أن تواجده بالمعدة يتسبب في عدم قدرة المعدة على الهضم بسبب الكمية الكبيرة والتي يتم تناولها بشكل خاطئ.
- كما أن الإصابة بانسداد الشرايين وتصلبها مع اضطراب بعمل القلب وتأثير كلي على الأوعية الدموية
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