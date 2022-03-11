وشك هينور.. طريقة عمل كريم الخميرة والنشا السحري لنفخ الخدود وتوريد الشفايف وتبيض فوري للأماكن الغامقة

كريم الخميرة والنشا السحري تبيض البشرة بالخميرة هو من أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن من خلالها تفتيح البشرة بشكل ملحوظ دون اللجوء إلى عمليات تقشير الجلد في عيادات أطباء الجلدية، حيث أن الخميرة مكون طبيعي موجود في جميع المنازل، ويتم الاعتماد عليه في تحضير أشهى المخبوزات، ولكن الخميرة مكون سحري في مجال التجميل والعناية بالشعر والبشرة، حيث أن الخميرة تعمل على تنقية مسام البشرة وتنظيفها من الحبوب والكلف، كما أنها تعمل على تفتيح البشرة، وتقوم بتوحيد لون البشرة وإزالة الصبغات الجلدية.

كريم الخميرة والنشا السحري لتبيض البشرة

يمكن تنفيذ هذه الطريقة البسيطة من خلال الاعتماد على الخميرة الفورية في تفتيح البشرة وتبييضها والحصول على درجة تفتيح عالية، حيث يتم تنفيذ الوصفة كما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة من زيت الزيتون الخام.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

في طبق متوسط يتم خلط جميع المكونات السابقة معا.

ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر قبل تطبيق الماسك عليها.

يتم فرد الماسك على الوجه والرقبة بشكل منظم.

نترك الماسك لمدة ساعة تقريبا حتى يجف تماما.

نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على بشرة مثالية ورائعة.

طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لشد البشرة

يعتبر ماسك الخميرة والعسل من أفضل الخلطات التي يمكن من خلالها الحصول على بشرة ناعمة وبيضاء وجميلة، حيث يتم تنفيذ الوصفة بالطريقة التالية:

المكونات

نصف ثمرة خيار.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من العسل الأبيض.

3 ملعقة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من جيل الصبار الأخضر.

ثمرة فراولة أو ثمرة طماطم صغيرة الحجم.

2 ملعقة من الجلسرين.

طريقة التحضير