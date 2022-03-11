نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير فتة الحمص بالزبادى مثل المطاعم بالطريقة الاصلية بطعم ورائحة شهية رائعة في المقال التالي
فتة الحمص تعد من الأكلات الشامية السورية، هناك العديد من انواع الفتة المتواجدة في المطابخ العربية و مل دولة لها طريقتها و طعمها الخاص به و المختلف عن الطرق الأخرى، تعد فتة الحمص من ألذ و أطعم المأكولات والوجبات التي تقدم في المطاعم السورية، كما أنها من أكثر المقبلات المغذية و السريعة يمكنك تقديمها كوجبة رئيسية على مائدة الغذاء أو تقدم كمقبلات بجانب الأطباق الرئيسية، هذا النوع من الفتة لعشاق الحمص و الزبادي و سنقدم لكم الطريقة الأصلية لتحضيرها من المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل.
مقادير فتة الحمص
- 2 كوب حمص مسلوق
- 4 أرغفة خبز عربي مقطع مكعبات متوسطة الحجم.
- كوب زبادي.
- ½ كوب صنوبر محمص.
- 3 فصوص ثوم.
- ½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- 3 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 4 ملعقة كبيرة طحينة.
- 3 معالق كبيرة من السمن.
ملح.
فلفل أسود.
طريقة تحضير فتة الحمص
- في البداية نقوم بتحميص العيش نقوم بتقطيع العيش الي مكعبات متوسطة الحجم.
- ثم نأتي بصينية و نقوم بفرد قطع العيش في الصينية.
- بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الفرن على نار مرتفعة حتى يتحمص العيش و يأخذ اللون الذهبي.
- ثم نبدأ في تحضير الحمص نضع وعاء على نار متوسطة و نقوم بوضع الحمص و نصف كوب من الماء ونترك الماء حتى يغلي لمدة 10 دقائق حتى يمتص الحمص الماء تمامًا.
- نضع على الحمص القليل من الملح على الحمص، ثم نرفع الحمص من على النار ونتركه حتى يبرد.
- بعد ذلك نضع وعاء أخرى و نقوم بوضع الزبادي و الثوم و عصير الليمون و الطحينة و رشة من الملح و الكمون.
- نخلط كافة هذه المكونات جيدًا حتى يمتزجا مع بعضهم.
- بعد ذلك نأتي بطبق التقديم ونقوم بوضع العيش المحمص في قاع طبق التقديم.
- ثم نقوم بتوزيع الحمص على العيش المحمص.
- نوزع خلطة الزبادي على العيش و الحمص.
- نضع طاسة على نار متوسطة ونقوم بتسخين السمن البلدي.
- ثم نوزع السمن البلدي بعد أن يسخن ونوزعه على فتة الحمص.
- نحمص الصنوبر نضع الصنوبر في طاسة على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتحمص.
- ثم نوزع الصنوبر على فتة الحمص و نوزع القليل من البقدونس ثم يقدم للطعام بالصحة والهنا.
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