طريقة تحضير فتة الحمص بالزبادى مثل المطاعم بالطريقة الاصلية بطعم ورائحة شهية رائعة

فتة الحمص تعد من الأكلات الشامية السورية، هناك العديد من انواع الفتة المتواجدة في المطابخ العربية و مل دولة لها طريقتها و طعمها الخاص به و المختلف عن الطرق الأخرى، تعد فتة الحمص من ألذ و أطعم المأكولات والوجبات التي تقدم في المطاعم السورية، كما أنها من أكثر المقبلات المغذية و السريعة يمكنك تقديمها كوجبة رئيسية على مائدة الغذاء أو تقدم كمقبلات بجانب الأطباق الرئيسية، هذا النوع من الفتة لعشاق الحمص و الزبادي و سنقدم لكم الطريقة الأصلية لتحضيرها من المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل.

مقادير فتة الحمص

2 كوب حمص مسلوق

4 أرغفة خبز عربي مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

كوب زبادي.

½ كوب صنوبر محمص.

3 فصوص ثوم.

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

4 ملعقة كبيرة طحينة.

3 معالق كبيرة من السمن.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير فتة الحمص