نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنعمل الكيك غلط شوفي الجديد كيكة الحلة علي البوتجاز هشة واسفنجية اتحداكي هتعمليها حالا في المقال التالي
الكيكة من أحلى الحلويات التي يفضلها الجميع، ولكن معظم الناس تخشى تحضيرها خوفا من عدم قدرتها على ضبط درجة حرارة الفرن، مع العلم أن درجة الحرارة هي أحد عوامل نجاح الكيكة، نحن نقول لهؤلاء النساء وداعاً لعمل الكيكة في الفرن مرة أخرى، لقد جئنا لكم بالحل الذي يريح جميع ربات البيوت، وهو طريقة عمل كيكة الحلة على البوتجاز، كل ما عليكِ سيدتي قراءة باقي الفقرات للتعرف على أهم الأسرار والتكات في هذه الوصفة الجميلة.
طريقة عمل كيكة الحلة على البوتجاز
كل سيدة تقرأ عنوان مقالنا هذا تظن في بالها أن هذه الوصفة لابد أنها في النهاية فاشلة وغير ناجحة على الإطلاق، لأننا تعودنا على تحضير الكيكة في الفرن، نحن نقول لها إذا قمتِ بعمل هذه الوصفة سوف تحصلين على كيكة هشة وجميلة، ولن تستغني عن هذه الوصفة بعد الآن.
مقادير كيكة الحلة على البوتجاز:
- 3 كوب من الدقيق.
- 2 كوب ونصف من السكر.
- كوب من الزيت أو السمن على حسب الرغبة.
- نصف ملعقة من الفانيليا الغامقة أو البودر على حسب المتاح لديكِ.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- 4 عدد بيض، بشرط أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة.
- ذرة ملح.
- كوب ونصف من الحليب.
طريقة تحضير كيكة الحلة على البوتجاز
يجب إحضار جميع المقادير السابق ذكرها، مع العلم أنه يمكن تقليل أو مضاعفة الكمية على حسب عدد أفراد الأسرة , يجب الإلتزام بجميع الخطوات القادمة:
- نحضر الخلاط الكهربائي.
- نضع البيض والفانيليا، ونضربهم جيداً.
- نضيف السكر على البيض في الخلاط.
- نضع باقي المكونات السائلة، ونستمر في الضرب.
- نضع هذا الخليط في وعاء كبيرة.
- أضيفي الدقيق على هذا الخليط بالتدريج، مع وضع البيكنج بودر على الدقيق.
- يجب التقليب برفق حتى لا نخرج الهواء من الخليط.
- نضع الخليط في صينية مدهونة بالقليل من الزيت، ورشه دقيق.
طريقة التسوية لكيكة الحلة
- نضع وعاء أكبر من حجم صينية الكيكة، وبه ماء بمقدار نصف الوعاء.
- نضع الصينية على الحلة نغطيها، بفوطة قطنية، ثم نضع غطاء الحلة.
- يجب أن تكون درجة الحرارة غير مرتفعة وتكون متوسطة، ثم نتركها لمدة 45 دقيقة، بعد انتهاء المدة، تكون الكيكة جاهزة لتقديمها مع أحلى كوب من الشاي.
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