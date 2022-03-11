نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات لتفتيح المناطق الحساسة من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة اسمرار المناطق الحساسة من المشكلات التي تعاني منها أغلب السيدات، ولها العديد من الأسباب منها وراثية وهرمونية، أو بسبب السمنة، أو بسبب عدم ارتداء الملابس القطنية، ولأنها مشكلة مزعجه جدا، سنقدم لكم اليوم وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار المناطق الحساسة.

وصفة الألوفيرا لتفتيح المناطق الحساسة

يساعد الصبار في تفتيح لون البشرة، ويعمل على إزالة البقع من الجلد، ويساعد على تجديد الخلايا، نأخذ الجل الموجود بداخل الصبار، ونضعه على المنطقة المراد تفتيحها، ويترك 20 دقيقة حتى يمتصه الجلد جيدا، تشطف البشرة بالماء، تكرر الوصفة مرة واحدة يوميا.

وصفة عصير الليمون لعلاج اسمرار الجلد

يحتوي الليمون على فيتامين سي والذي يحفز من نمو الخلايا الجديدة، ويعمل على إزالة الجلد الميت، نحضر ملعقة كبيرة من اللبن وملعقة من العسل وعصير نصف ليمونة، نمزجهم معا جيدا، نضع الخليط على البشرة الداكنة، نتركه لمدة عشر دقائق، ثم نغسل البشرة بالماء البارد، يجب استخدام مرطب مناسب لأن الليمون يؤدي إلى جفاف البشرة.

وصفة عصير الخيار لتفتيح اسمرار الجلد

يعمل الخيار على تفتيح لون الجلد من أول استخدام بسبب احتوائه على فيتامين أ الذي يتحكم في إنتاج الميلانين، ويحتوي على كمية كبيرة من الماء مما يعمل على ترطيب البشرة جيدا، نحضر ملعقتان من عصير الخيار، ونصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون، نصف ملعقة من الكركم، نخلطهم معا جيدا، نضع الخليط على المنطقة المراد تفتيحها، نغسل البشرة بالماء البارد، تكرر الوصفة مرة يوميا.

وصفة قشر البرتقال لتفتيح المناطق الداكنة

يعمل قشر البرتقال على تفتيح لون البشرة بسبب احتوائه على فيتامين سي، ويخفف من الضرر التي تسببه آشعة الشمس، نحضر قشر حبتين من البرتقال، ملعقتان من الزبادي، وملعقة من العسل، ثم نجفف قشر البرتقال في الشمس ونطحنه، ونخلطه مع باقي المكونات للحصول على عجين، نفردها على البشرة حتى تجف، ثم نقدر المنطقة بالأيدي، ونغسلها بالماء البارد وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

وصفة الطماطم لتفتيح المناطق الداكنة

تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من آشعة الشمس الضارة، نحضر حبة من الطماطم ونعصرها ثم ندلك بها البشرة المراد تفتيحها، وتترك حتى تجف ثم تشطف بالماء.