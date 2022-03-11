طريقة عمل البرجر مثل اشهر المطاعم يعتبر من الأكلات المشهورة والمتعارف عليها في الدول العربية والغربية حيث يعد البرجر من المأكولات السريعة التي تقدم في الكثير من المطاعم العالمية، حيث أن البرجر من الوجبات المحببة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار ويفضل عدم تناوله بكثرة خاصة الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي لإنقاص وزنهم، ولكن يمكن تناوله بدون سعرات حرارية عالية، وذلك من خلال الاستغناء عن الكاتشب والمايونيز والبطاطس المحمرة التي يتم تناولها بجانب ساندوتش البرجر، وأيضا عدم إضافة التوابل والبهارات بكثرة وذلك لأنها تزيد من فتح الشهية بنسبة كبيرة، حيث أنة من المعروف انه سهل تحضيره دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، وذلك بتطبيق المكونات وخطواتها الأساسية لإعداده حتى تحصلي على أشهي وألذ برجر بطعم مختلف ومميز كما يمكن التعرف على طريقة عمل البيض الإسكتلندي باللحم وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل البرجر مثل اشهر المطاعم بالمنزل و طريقة تحضير البرجر وطريقة عمل خبز البرجر.

طريقة عمل البرجر مثل اشهر المطاعم بمنتهى السهولة

المكونات

كيلو من اللحمة المفرومة.

1 كوب من البقصمات.

بيضة واحدة.

1 حبة بصلة مفرومة فرما ناعما.

فصين من الثوم مفرومان فرما ناعما.

1 ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

1 ملعقة صغيرة من بودرة الثوم وبودرة البصل.

1 ملعقة صغيرة من الببريكا.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة تحضير البرجر

القيام بوضع اللحمة المفرومة مع الثوم والبصل والتوابل والبهارات ثم يتم وضع البقصمات والبيض. يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض جيدا وإذا كانت العجينة غير متماسكة يتم زيادة كمية من البقصمات ثم تقلب بواسطة الأيدي. القيام بعد ذلك بطحنها بواسطة مطحنة اللحمة ثم توضع بالثلاجة نصف ساعة حتى تتماسك. يتم تشكيل اللحمة على شكل دوائر بعدها يتم تغليفها بأكياس التفريز. القيام بقلي حبات البرجر وتوضع في خبر البرغر بالإضافة إلى الخس والبطاطا ويقدم بجانبها المايونيز والكاتشب.

طريقة عمل خبز البرجر

المكونات

1/2 كيلو طحين.

1/2 ملعقة من الملح.

2 ملعقة من السكر.

1 ملعقة من الخميرة.

1 ظرف من البايكنج بودرة.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

1 كوب ونصف أو حسب الحاجة من الماء.

1 بيضة كاملة صفار وبياض.

القليل من السمسم.

طريقة تحضير خبز البرجر