نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكلة الشتاء المفضلة أعملي صينية البطاطا الحلوة في الفرن بطريقة مميزة ولذيذة وطعم أول مرة تدوقيه في المقال التالي

البطاطا من أحلى الأكلات التي يعشق الجميع تناولها في فصل الشتاء بالتحديد وعندما يكون الجو أكثر برودة فهي تساعد على تدفئة الجسم أو الشعور بالدفء، فقد توجد عدة طرق مختلفة لعمل البطاطا ومنها هي البطاطا المشوية على الفحم أو في الفرن و البطاطا المسلوقة، وكذلك توجد أصناف أخرى للبطاطا ومن ضمنها هي صينية البطاطا بالبشاميل أو صينية البطاطا بالكراميل وغير ذلك العديد، فالوصفة المفضلة لدى أغلبية الناس هي صينية البطاطا الحلوة بالكراميل حيث أنها تتميز بمذاق لذيذ جدا ورائع وغير ذلك أنها سهلة وسريعة في تجهيزها. مكونات صينية البطاطا الحلوة بالكراميل كيلو واحد من البطاطا الحلوة.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ثلاث بيضات.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية.

مكونات الكراميل وهي كوب واحد كبير من السكر والكريمة اللباني وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة وملعقتان كبيرتان من الماء. طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة بالكراميل نقوم أولا بغسل البطاطا بشكل جيد للتخلص من الأتربة العالقة بها ويتم تجهيز إناء كبير ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ورشة من الملح ونتركها حتى غليان الماء.

وقومي بتقطيع البطاطا على شكل حلقات أو دوائر يكون سمكها متوسط وعند غليان الماء نضع حلقات البطاطا ونتركها حتى يتم سلقها بطريقة جيدة.

وبعد ذلك يتم رفعها من على النار ونضعها في مصفاة للتخلص من الماء الزائدة التي توجد بها ثم نضعها في طبق ويتم هرسها بإستخدام شوكة لتكون ناعمة ونضيف إليها ثلاث بيضات وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ونضع كوب واحد كبير من الحليب السائل وملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية ونستمر في تقليب كل المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول على قوام كريمي ومتماسك.

وبعد ذلك يتم تجهيز الكراميل وهذا من خلال وضع وعاء على النار ونضع به كوب واحد كبير من السكر وملعقتان كبيرتان من الماء ويتم تقليبهم ونتركهم حتى يذوب السكر ويكون لونه بني فاتح.

ويتم وضع كوب واحد كبير من الكريمة اللباني مع الإستمرار في التقليب حتى يكون الخليط ناعم جدا ثم نضيف الزبدة ونستمر في التقليب للحصول على القوام المناسب.

ونحضر صينية وندهنها بالزبدة ونضع خليط البطاطا بها ثم نضيف صوص الكراميل ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حوالي نصف ساعة. عمر شويل - جدة أكلة الشتاء المفضلة أعملي صينية البطاطا الحلوة في الفرن بطريقة مميزة ولذيذة وطعم أول مرة تدوقيه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكلة الشتاء المفضلة أعملي صينية البطاطا الحلوة في الفرن بطريقة مميزة ولذيذة وطعم أول مرة تدوقيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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