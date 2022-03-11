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الفطير المشلتت يعتبر من المأكولات التي يعشقها الكثير من الأشخاص بلا إستثناء سواء الكبار أو الصغار فهو يتميز بمذاق جميل ولذيذ وأنه هش جدا ومورق ويكون طري، وعادة يتناولونه في أي وجبة من الوجبات اليومية سواء في الإفطار أو في الغذاء أو في العشاء ويقدم بجانب طبق من الجبنة أو العسل الأبيض أو الأسود والمربي والقشطة وغير ذلك الكثير، وقد تواجه أغلبية السيدات مشكلة في عمل الفطير المشلتت وهي أنه لا يكون مورق وهش مثل الذي يباع في المخابز ولكن توجد طريقة سهلة جدا ليكون بنفس الطريقة وبنفس الطعم. مكونات الفطير المشلتت كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من الزبدة والسمنة البلدى المذابة. طريقة عمل الفطير المشلتت نحصر طبق كبير ونضع به كيلو من الدقيق الأبيض ثم نضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وقومي بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر ونقوم بخلطهم مع بعض ثم نضيف نصف كوب كبير من الزيت النباتي وكمية مناسبة من الماء الدافئ ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها.

ولابد من إضافة الماء بشكل تدريجي للحصول على عجينة طرية ومتماسكة ثم نضع غطاء على العجينة ونتركها حوالي ثلث ساعة حتي ترتاح قليلا ويسهل فردها.

وبعد ذلك قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ويتم تجهيز صواني ويتم دهنها بالسمنة ونحضر طبق ونضع به الزبدة والسمنة البلدى معا بشرط أن تكون ذائبة.

ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى ست كرات وندهنها بالزيت ونتركها جانبا حتى ترتاح وبعد مرور ربع ساعة يتم فرد هذه الكور لتكون رقيقة جدا.

وقومي بوضع ثلاث طبقات من هذه الكور بعد فردها ولابد من أن نضع كمية من خليط السمنة والزبدة بين كل الطبقات، ويتم تكويرها مرة أخرى ونضعها في الصينية ونضغط عليها قليلا وممكن أن ندهنها بالقشطة ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى يكون لونها ذهبي. عمر شويل - جدة بخطوات سهلة وطريقة فرد مورقة توريق أعملي الفطير المشلتت على طريقة الفلاحين الأصلية بطعم طري ومورق - ثقفني

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