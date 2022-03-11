طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة والبطاطس ، تعد هذه الطريقة من أسهل وأسرع الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود، ويوجد أشخاص تحب أن تعملها بالبطاطس، ويوجد أشخاص تحب أن تعملها بدون بطاطس، وتكون معظم مكوناتها تتوفر بالمنزل ولا تحتاج إلى مكونات مكلفة، وتكون بنفس نتيجة الجاهز، ومن خلال مقالنا سوف نوضح افضل طريقة لعمل كفتة الارز في المنزل.

أسهل طريقة لعمل كفتة الأرز بالصلصة والبطاطس

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم أو حسب الرغبة. ثلاثة أكواب من الأرز. كمية من البقدونس المتقطع. كمية من الملح حسب التذوق. كمية من الفلفل الأسود المطحون. بصلتان متقطعين. فلفل حار حسب الرغبة. آثنان كيلو من الطماطم الحمراء للصلصة المخلوطة. كمية كبيرة من الزيت. كمية من الثوم المفروم. واحدة من البصلة المقطعة. كمية من الملح للصلصة. كمية من الفلفل الأسود المطحون. كمية من الكمون المطحون. خمس وحدات من البطاطس متقطعة إلي مكعبات.

تحضير طريقة عمل الكفتة الارز في المنزل

تحضير كبة كهربائية فارغة.

نقوم بإضافة نصف كيلو من اللحم المفروم.

إضافة ثلاثة أكواب من الأرز، وكمية من البقدونس المتقطع.

ثم ملعقة صغيرة من الملح.

إضافة كمية من الفلفل الأسود، وإضافة بصلتان متقطعين.

فلفل حار.

قومي بخلط المكونات مع بعضها في الكبة حتي يصبح شكلها ناعماً وتكون المكونات تجانست مع بعضها لبعض، ثم تقومين بتشكيل الخليط إلي أصابع كفتة رفيعة، نقوم بتحضير طاسة بها زيت علي النار، ثم قومي بإضافة الكفتة في الطاسة نتركها حتي يتغير لونها الي اللون الذهبي، ثم نكرر هذه الطريقة مع باقي الكفتة، ثم تقومي بعمل الصلصة تحضير إناء فارغ علي النار بإضافة كمية من الزيت وواحدة من البصلة المقطعة نقوم بتقليب البصلة حتي يحمر لونها، نقوم بإضافة كمية من الثوم المفروم، وستمري في التقليب، بعد ذلك نقوم بإضافة اثنان كيلوا من الطماطم المعصورة، ثم إضافة خمس وحدات من البطاطس المكعبات، نترك الصلصة حتي يكون قوامها ثقيل، ثم قومي بإضافة كمية من الملح و كمية من الفلفل الأسود و كمية من الكمون، وهنا تصبح كفتة الأرز بالصلصة والبطاطس جاهزة.